L’enfant de huit ans qui voulait gravir huit montagnes

À l’âge de sept ans, Karina Eustace-Wallis a décidé qu’il était temps pour elle de réaliser un objectif ambitieux : gravir huit montagnes avant son huitième anniversaire, le 8 septembre.

C’est la mère de la fillette qui l’a inspirée. Ma mère a fait ce truc… elle a escaladé 40 rochers et fait 40 kilomètres [en vélo] en 40 heures , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Karina Eustace-Wallis (à gauche) voulait atteindre un objectif ambitieux : gravir huit montagnes avant son huitième anniversaire. On la voit ici avec sa mère au sommet de la montagne Folding en Alberta. Photo : Fournie par Lindsey Wallis

La jeune passionnée d’escalade a atteint son objectif le 4 septembre en atteignant le sommet de la montagne Black Rock. Pour son défi elle a aussi conquérir les sommets de Sulphur Skyline, Windtower, Ha Ling Peak, le mont Lipsett et les montagnes Heart, Folding et Table.

Ouvrir en mode plein écran L'ascension préférée de Karina Eustace-Wallis a aussi été la plus difficile : la randonnée de la montange Heart, qui impliquait de l'escalade pour atteindre le sommet. Photo : Fournie par Lindsey Wallis

Préserver les espaces sauvages

À travers son défi, la jeune fille a aussi amasser des fonds s’élevant à 8 000 $ pour l’Alberta Wilderness Association qui travaille pour la conservation de la faune et de la nature.

Ouvrir en mode plein écran La jeune fille a effectué la randonnée du mont Lipsett avec sa mère et un invité spécial, son grand-père, qui est également amateur de plein air. Photo : Fournie par Lindsey Wallis

Je suis ridiculement fière d'elle. C'est génial de savoir qu'elle peut se fixer ces objectifs et qu'elle peut accomplir des choses difficiles , avoue sa mère, Lindsey Wallis. Physiquement, je savais qu'elle pouvait atteindre des sommets parce que nous passons beaucoup de temps dans la nature... mais la voir faire toute la collecte de fonds et parler à des inconnus sur le sentier et leur parler de son objectif, c'est vraiment spécial.

Avec les informations de l'émission The Calgary Eyeopener