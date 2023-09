Une première compétition de cube Rubik a lieu en Saskatchewan

La Saskatchewan accueille pour la première fois une compétition de cube Rubik. Ils étaient 80 à participer samedi au tournoi à Saskatoon organisé par le World Cube Association avec le soutien de l’association albertaine de Speedcubing.

L'une des co-organisatrices de la compétition, Laura Plourde, est une ingénieure en génie mécanique. La francophone habite à Biggar depuis deux ans, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Saskatoon. Elle est passionnée par ce jeu depuis son jeune âge, et elle souhaite voir ce sport se développer dans sa province d’adoption.

Cela fait environ 5 ans qu'il y a des compétitions en Alberta et au Manitoba, soutient-elle, mais il n'y en avait pas en Saskatchewan. La pression pour une compétition de la part des cubeurs grandissait. On recevait souvent des questions, quand? Quand? raconte Laura Plourde.

Ouvrir en mode plein écran Le Fransaskois Nicolas Gravel participe à sa première compétition de cube Rubik. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Sur les 80 personnes inscrites à la compétition, 23 en étaient à leur toute première expérience.

C'est le cas de Nicolas Gravel, un jeune fransaskois de 14 ans qui habite à Saskatoon. J’étais pas mal nerveux au début, mais après quelques résolutions du cube c’était vraiment le fun.

Nicolas est accro de ce jeu et se pratique quatre à cinq heures par jour. Il rêve de battre des records canadiens.

Nicolas a pu voir l’ancien détenteur du record canadien, Kyle Santucci, participer au tournoi en fin de semaine. La foule rassemblée a pu le voir résoudre le 3x3 en cinq secondes.

Lors du tournoi, les participants ont 5 essais pour résoudre le cube le plus vite possible. Les responsables prennent la moyenne de leur vitesse lors des 5 essais et tiennent compte de leur temps le plus rapide pour compiler les résultats.

Différentes épreuves ont eu lieu lors de la journée dont les classiques 3X3 et le 4X4, mais aussi à l'aveugle, le pyraminx et le square-1.

Une cubeuse passionnée

Laura Plourde, a commencé à faire du cube il y a environ 12 ans et compétitionne depuis 9 ans.

Ma mère m'a acheté un cube [dans un magasin]. Elle pensait que ça serait mieux que des jeux vidéo.

Avec des amis, elle a lancé une entreprise qui créaient une variété de casse-têtes style Rubik avec l’aide d’une imprimante 3D. L’une des créations de son équipe, un sapin de Noël, est maintenant vendue par la compagnie Rubik.

Laura croit qu’il est possible d'apprendre à résoudre les casse-tête Rubik avec un peu d'effort. Il s’agit de s’y mettre et de répéter. Il y a plusieurs tutoriels sur YouTube et selon elle, c’est une bonne façon de commencer.

Suite au succès de cette première compétition à Saskatoon, elle aimerait voir la communauté grandir en Saskatchewan. Chez elle, à Biggar, elle pense donner des ateliers ou commencer un club. Il y a également cinq autres villes dans la province qu’elle vise pour la tenue de compétitions à l’avenir.