Gala Trille Or 2023 : les artistes fransaskois se taillent la part du lion

Le 12e Gala Trille Or 2023 s’est clôturé samedi et plusieurs artistes fransaskois ont remporté des prix dans diverses catégories.

L’artiste Étienne Fletcher a reçu des prix dans plusieurs catégories, dont celui de meilleur album.

Ce dernier se dit honoré d’avoir reçu ce prix, car son album Entre-deux a été conçu pendant la fin de la pandémie.

Il y avait tellement d’incertitudes par rapport à si on allait pouvoir tourner l’album en live ou si ça allait devenir un album virtuel , affirme-t-il.

Être reconnu comme ça avec quelques Trilles Or, c’est la cerise.

Étienne Fletcher indique qu’il se prépare maintenant à aller en tournée en France.

Ouvrir en mode plein écran Le duo Beau Nectar travaille sur plusieurs projets et se prépare pour aller en tournée. Photo : Radio-Canada / Francis Deschênes

Le duo Beau Nectar a reçu quatre prix lors du 12e Gala Trille Or 2023. Elles ont, entre autres, été reconnues pour leur chanson Le Noyer.

Selon éemi, cette chanson a été inspirée par un balado qui parler de gens qui aiment des arbres et le noyer noir.

J’ai dit à Marie-Clo que je vais écrire une chanson sur le noyer noir, une plante qu’on comprend mal , raconte-t-elle. C’est une plante qui protège d’autres plantes, mais dans le processus, elle empoisonne d’autres plantes.

On a comparé ça un peu à la condition féminine et on s’est identifiées là-dedans , ajoute Marie-clo.

Ouvrir en mode plein écran Anique Granger a reçu le prix dans la catégorie Auteur.e et/ou compositeur.trice. Photo : Radio-Canada / Francis Deschênes

L’artiste Anique Granger a, quant à elle, reçu le prix dans la catégorie Auteur.e et/ou compositeur.trice.

C’est un prix qui me tient énormément à cœur parce que c’est la chanson, c’est l’écriture, c’est la raison d’être du gala, affirme-t-elle.

Cette année, c’est l’année des Fransaskois.

Liste des prix reçus par les artistes fransaskois : Beau Nectar : Pop, EP (mini-album) pour Two Lips Pt. I , Découverte, Chanson primée pour Le Noyer

, Découverte, Chanson primée pour Le Noyer Emmanuel Jarus et Marin Blanc pour le désign visuel de l'album Entre-Deux d'Étienne Fletcher : Conception visuelle

Shawn Jobin : artiste Hip-Hop / Rap et spectacle en ligne

Mario Lepage (Ponteix) : Réalisation et arrangements et Vidéoclip

Étienne Fletcher : Rock / Alternatif, Artiste solo, Album (Entre-deux)

Anique Granger : Auteur.e et/ou compositeur.trice

Avec les informations de Marie Ève Dumulong