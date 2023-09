Honorer les pompiers après une année éprouvante

Les feux de forêts consument le Canada à un rythme sans précédent, et ce sont les pompiers qui sont au front. C’est dans ce contexte qu’a lieu dimanche à Ottawa la Cérémonie à la mémoire des pompiers canadiens, vers laquelle ont convergé des centaines de pompiers et leurs familles venus de partout au Canada.

Le bilan est lourd cette année : 86 pompiers ont perdu la vie au pays dans l’exercice de leurs fonctions ou des suites de maladies professionnelles , indique le communiqué de presse de l’événement.

Comme le veut la tradition, les noms de chacun de ces derniers seront inscrits sur le Mur du souvenir du Monument aux pompiers canadiens. L'intensification des feux de forêt est telle qu'il est impossible d'ignorer les risques croissants auxquels nos pompiers sont confrontés. Chaque nouveau nom inscrit sur ce mur est un appel à l'action et à une prise de conscience , indique David Sheen, président de la Fondation canadienne des pompiers morts en service.

Chaque année, un organisme différent parraine la cérémonie. Le hasard a voulu qu’en cette année d’intenses feux de forêts à travers le pays, ce rôle revienne au Centre interservices des feux de forêt du Canada.

C’est super important. On a perdu quatre pompiers forestiers cette année. C’est un moment où on peut les honorer et les reconnaître. Ça vaut beaucoup pour les familles.

C’est vraiment une année appropriée pour qu’on soit hôte. Les pompiers ont eu à se mobiliser à travers le pays pour combattre les feux de forêts, poursuit Mme Kamau.

Soixante-dix familles de pompiers sont à Ottawa pour commémorer les leurs, selon les organisateurs.

Une saison des feux qui pourrait s’éterniser

Les dernières prévisions du gouvernement fédéral en date du 7 septembre indiquent que la saison des feux de forêt 2023, déjà sans précédent, pourrait se poursuivre encore jusque tard dans l'automne ou même l'hiver.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré jeudi qu'il y avait un risque d'augmentation des incendies de forêt depuis l'est de l'Alberta jusqu'au centre de l'Ontario au moins jusqu'à la fin du mois de septembre. Les feux en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest devraient par ailleurs continuer de couver.

Ouvrir en mode plein écran L’incendie de Kookipi Creek. Photo : BC Wildfire

Bien que l'automne apporte des nuits plus fraîches et moins d'orages, le gouvernement fédéral indique que le temps chaud et sec pourrait contribuer à la naissance de nouveaux incendies et signifier que certains grands feux existants pourraient rester actifs pendant encore des mois.

Le ministre Wilkinson a également annoncé jeudi un financement fédéral de 65 millions $ pour du matériel de lutte contre les incendies de forêt et d'autres soutiens pour la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Ouvrir en mode plein écran Jonathan Wilkinson, ministre fédéral de l'Énergie et des Ressources naturelles. Photo : (Jeff McIntosh/The Canadian Press)

Il a précisé que la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest avaient signé des accords pour recevoir la totalité de leur part dans le cadre du fonds fédéral d'équipement et de lutte contre les incendies de forêt, s'élevant à 28,5 millions $ pour le territoire et 32 millions $ pour la Colombie-Britannique.

Le gouvernement fédéral indique que le programme `Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement' fournira 256 millions $ aux provinces et territoires jusqu'en 2027.

Les six accords récemment annoncés sont les premiers conclus dans le cadre de ce programme de Ressources naturelles Canada.

Ce fonds permet aux provinces et territoires de partager les coûts des investissements dans l'équipement, comme les véhicules, les unités mobiles, les pièces et mises à niveau de l'avionique, les tuyaux, les pompes, l'équipement de communication amélioré, la réparation de l'équipement vieillissant et la formation, indique le communiqué du gouvernement.

Avec les informations de La Presse canadienne