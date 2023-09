En mai, Benson Munch avait déjà le sentiment que la saison des incendies de forêt allait être mauvaise. Il a eu raison puisque 2023 est la pire saison de l’histoire.

En Colombie-Britannique, du 1 er avril au 17 août, les feux ont brûlé environ 16 000 kilomètres carrés de terres, dépassant l'ancien record de 13 500 kilomètres carrés établi en 2018, selon les statistiques du ministère de l'Environnement de la province.

Benson Munch est pompier depuis 2017 et est maintenant chef d'équipe chez Wolverine Fire and Rescue, qui travaille sous contrat avec le service des incendies de la Colombie-Britannique (BCWF).

Ouvrir en mode plein écran Benson Munch a parcouru toute la Colombie-Britannique ce printemps et cet été, luttant contre les incendies lors de la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée dans la province. Photo : Fournie par Benson Munch

L’homme de 42 ans originaire de Quesnel, en Colombie-Britannique, a sillonné la province d'un bout à l'autre pour lutter contre des feux qui ont eu des effets dévastateurs sur le paysage naturel et les biens personnels.

Pour lui, être pompier de première ligne apporte de la satisfaction et la récompense d'aider les gens, même si certaines de ces expériences peuvent aussi être difficiles.

Certaines choses sont horribles , avoue-t-il. C'est une expérience traumatisante à vivre, mais c'est aussi mon travail. Je dois rester fort parce que si je ne reste pas fort, mon équipe ne peut pas rester forte. Parfois, vous voyez des gens fouiller dans les cendres et ils sont reconnaissants de vous voir, mais votre cœur se brise pour eux.

Demande continuelle

Benson Munch a commencé sa saison en mai dans la région de Fort St. John et à la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta.

Il a également été stationné à Mackenzie et Quesnel, dans le nord de la province. Plus récemment, il s'est rendu plus au sud, dans des endroits comme Lillooet, Penticton et West Kelowna.

Cela aurait coupé deux communautés

Sans pouvoir donner trop de détails, Benson Munch dit que l’un des moments les plus gratifiants pour lui cette saison, a été quand lui et son équipe ont réussi à empêcher un incendie de prendre de l’ampleur.

Cela aurait coupé deux communautés, mais nous avons réussi à le contrôler. J'étais assez fier de mon équipe ce jour-là , partage-t-il.

Avec une saison si occupée, Benson Munch s’attend à travailler jusqu’en octobre. La quantité de travail accompli par les pompiers cette saison est incroyable. Je suis très, très fier d’être pompier, surtout cette année , s’exclame-t-il.

Avec les informations de Jason Peters