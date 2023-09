Une simulation d’urgence mobilise près 120 personnes à l’aéroport de Mont-Joli

Une simulation d’urgence a permis de tester, samedi, le degré de préparation des services d'urgence et du personnel de l’aéroport de Mont-Joli en cas d'accident grave.

Des pompiers, des policiers, des ambulanciers et des intervenants du CISSS du Bas-Saint-Laurent, de la sécurité aéroportuaire et de la sécurité civile ont pris part à l'exercice.

Au bout de la piste d'atterrissage, un autobus est au cœur de l'action. Pour les participants, ce n’est pas un autobus : c'est plutôt un avion qui vient de s'écraser avec 23 personnes à bord.

Si jamais ça arrive dans une situation réelle, il faut être prêt , affirme le pompier Pascal Coulombe. C’est notre job .

Ouvrir en mode plein écran Des pompiers attendent le début de l'exercice. Photo : Radio-Canada / Michaële Perron-Langlais

Transport Canada exige que la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli effectue une telle simulation d'envergure une fois tous les quatre ans.

Publicité

Un consultant externe a ainsi été embauché pour préparer la simulation et pour débusquer les comédiens qui interprètent, dans l’autobus, les victimes de l’accident.

On ne connaissait pas l’ampleur et les détails avant le début , assure le président de la Régie, Bruno Paradis.

On parlait dans le scénario de huit personnes qui devaient se rendre aux urgences de Rimouski et d’une personne décédée , raconte M. Paradis. Ça nous permet vraiment d’observer notre coordination avec le réseau de la santé.

À l’intérieur de l’aéroport, Robert Roger, le directeur des Services d’incendie de la région de Mont-Joli, fait partie de l'équipe chargée d’organiser le déploiement des troupes à l’extérieur. Je dirais que les pompiers sont au fait du plan , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Robert Roger, le directeur des Services d’incendie de la région de Mont-Joli, était chargé d’organiser le déploiement de ses troupes. Photo : Radio-Canada / Michaële Perron-Langlais

Le consultant externe, lui, regarde de loin et évalue la chorégraphie des véhicules et du personnel d’urgence. Le but de l’exercice, après tout, est d’en tirer des recommandations.

Publicité

Déjà, on a vu certains éléments à travailler. Entre autres, comment gérer la famille , indique Bruno Paradis. Si un tel événement arrivait pour vrai, les médias seraient là assez rapidement, ça ferait les manchettes et il y aurait des gens qui veulent avoir de l’information sur leurs proches. Cet aspect-là, on va peut-être devoir y accorder plus d'importance.

Robert Roger, le directeur des Services d’incendie, estime que la simulation s’est somme toute bien déroulée. On s’est développé un plan, et on ne cesse de l’améliorer , dit-il.

Un rapport incluant certaines recommandations doit maintenant être produit.