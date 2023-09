Alcoolisation fœtale, un trouble qui peut être prévenu

En plein mois de sensibilisation au trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF), une spécialiste rappelle que la consommation de l'alcool pendant la grossesse peut avoir de fâcheuses conséquences sur le développement d'un bébé.

Fondatrice et directrice du Centre d’excellence en trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale du Nouveau-Brunswick, la Dre Nicole LeBlanc prévient que le TSAF fait encore des ravages au Canada.

Des études menées au Canada, aux États-Unis et en Europe estiment que jusqu’à 5 % de la population souffre de TSAF.

C’est quand même plus fréquent que si l’on mettait le trouble du spectre de l’autisme, de la paralysie cérébrale et du syndrome de Down combiné , affirme la Dre Nicole LeBlanc.

Ces chiffres demeurent conservateurs, ajoute-t-elle, puisque dans certaines populations, on a même des incidences allant jusqu’à 10 % .

Ouvrir en mode plein écran Dre Nicole LeBlanc, le 9 septembre 2023, en entrevue à l'occasion de la 24e Journée internationale de prévention du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Photo : Radio-Canada

La Dre LeBlanc voit régulièrement les conséquences que peut avoir l'alcool pendant une grossesse.

D'ailleurs, elle indique que les demandes auprès du Centre d’excellence en trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale du Nouveau-Brunswick ont explosé ces dernières années, que ce soit pour la prévention, le diagnostic, l’intervention et le soutien.

Jamais sécuritaire pendant la grossesse

La Dre Nicole LeBlanc indique que l'alcool peut être toxique pour les cellules du fœtus aussi tôt que le 17e jour après la conception.

Et ce n’est pas qu’à la troisième semaine que l’alcool est une menace pour la santé du futur né, mais bien tout au long de la grossesse.

Il n’y a aucune quantité d’alcool qui est connue comme étant sécuritaire pendant la période de la grossesse.

Environ 60 % des grossesses ne sont pas planifiées chaque année au Canada, ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Offrir des mocktails (boissons sans alcool) lors d’un événement social peut être une bonne façon d’épauler les gens qui pourraient être en planification de grossesses, selon la Dre Nicole LeBlanc. Photo : iStock / GANNAMARTYSHEVA

Un service en Atlantique

C’est en 2012 que la Dre Nicole LeBlanc a fondé le Centre d’excellence en trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale du Nouveau-Brunswick.

Ce centre, qui organise 24 cliniques diagnostiques par année, fournit aussi un service de soutien et d’intervention aux adultes qui ont déjà reçu un diagnostic de TSAF et aux familles. Il est le seul en son genre en Atlantique.

Signes et symptômes de TSAF Une personne atteinte du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale peut : Agir de façon impulsive ;

Avoir de la difficulté à gérer son argent, à apprendre à lire l'heure, à suivre le rythme de l'apprentissage en classe ;

Ne pas mesurer les conséquences de ses actes ;

Manquer de concentration et être facilement distrait ;

Oublier comment faire quelque chose déjà fait auparavant. Gouvernement du Canada

L’évaluation pour arriver à un diagnostic de TSAF demande une attention particulière, indique la Dre Nicole LeBlanc. Lorsque les gens viennent dans l’une des cliniques du Centre pour un diagnostic, dix zones de leur cerveau sont examinées.

Chaque individu n’est pas atteint de la même façon. Dans les cas les plus graves, les personnes atteintes de TSAF peuvent avoir beaucoup de difficulté à fonctionner en société et auront besoin de soutien tout au long de leur vie.

Il n’y a pas de pilule miracle pour cela , dit la Dre Nicole LeBlanc. On a beaucoup d’espoir. Les études ont démontré qu’avec le soutien approprié, on est capable d’amener les individus à maximiser leur plein potentiel.

Avec les informations de Janic Godin