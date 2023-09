Une sortie de route fait deux morts et un blessé près d’Amos

Un accident de la circulation a fait deux morts et un blessé la nuit dernière sur la route de l'aéroport près d'Amos en Abitibi.

L’accident est survenu vers 23 h 30 samedi sur la route 395 où les services d'urgences ont été appelés à intervenir.

Selon la porte-parole de la SQ, Hélène St-Pierre, la voiture a fait une sortie de route et par la suite a percuté un poteau électrique.

Les trois occupants ont été transportés vers un centre hospitalier.

Publicité

Deux d'entre eux ont succombé à leurs blessures et le troisième a subi des blessures mineures.

Un reconstitutionniste de la SQ a procédé à l'analyse de la scène et une enquête est ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident.

La route de l'aéroport a été fermée à la circulation pendant plusieurs heures.