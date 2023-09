Un travailleur humanitaire canadien tué en Ukraine

Un travailleur humanitaire bénévole canadien a été tué en Ukraine après que son véhicule eut été touché par un projectile.

Selon l' ONG qui l'employait, Road to Relief, trois autres travailleurs humanitaires se trouvaient dans le véhicule, dont une Espagnole qui a aussi été tuée. Les deux autres, originaires d'Allemagne et de Suède, ont été grièvement blessés et hospitalisés.

Les quatre bénévoles de l'organisme Road to Relief, qui aide à évacuer les blessés des lignes de front, ont été coincés à l'intérieur de la camionnette lorsqu'elle a été visée par des obus près de la ville de Tchassiv Iar.

Ouvrir en mode plein écran Anthony « Tonko » Ihnat travaillait bénévolement pour l'ONG Road to Relief. Photo : Road to Relief

Un projectile est tombé sur le véhicule à bord duquel se déplaçait [une] citoyenne espagnole. Elle travaillait là-bas pour une ONG oeuvrant à améliorer la situation humanitaire en Ukraine , a déclaré dimanche le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, en marge du Sommet du G20, en Inde.

Selon Road to Relief, le groupe de travailleurs humanitaires avait quitté Slovansky et se dirigeait vers Bakhmout pour évaluer les besoins de civils pris dans les échanges de tirs dans la ville d'Ivanivske.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux bénévoles et organismes ont souhaité rendre hommage à Anthony Tonko Ihnat. C'est le cas notamment de Paracrew Humanitarian Aid, auprès de qui il s'est déjà impliqué.

Sa compassion, son empathie et sa force resteront une inspiration pour nous tous, et ce, pour toujours , mentionne l'organisme dans une publication sur Facebook.

Plus de détails suivront.

Avec les informations de Associated Press et Agence France-Presse