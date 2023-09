Un travailleur humanitaire canadien tué en Ukraine

Un travailleur humanitaire bénévole canadien et une collègue espagnole ont été tués, dimanche, en Ukraine, après que leur véhicule eut été touché par un obus, dont on ignore pour l'instant l'origine.

Selon l' ONG qui les employait, Road to Relief, deux autres travailleurs humanitaires se trouvaient dans le véhicule. Originaires d'Allemagne et de Suède, ils ont été grièvement blessés et hospitalisés.

Le Canadien Anthony « Tonko » Ihnat et les trois autres bénévoles de l'organisme Road to Relief, qui aide à évacuer les blessés des lignes de front, sont restés coincés à l'intérieur de la fourgonnette lorsque celle-ci a été atteinte par des projectiles, près de la ville de Tchassiv Iar, vers 10 h, heure locale.

À la suite d'un tir direct, le véhicule s'est renversé et a pris feu.

L'organisation a d'abord fait savoir qu'elle n'arrivait pas à localiser la passagère espagnole du véhicule.

Quelques heures plus tard, le ministre espagnol des Affaires étrangères par intérim, José Manuel Albares, a annoncé aux médias avoir reçu une confirmation verbale de la mort d'Emma Igual, 32 ans, directrice de l'organisme.

Emma Igual était directrice de l'ONG Road to Relief.

Un projectile est tombé sur le véhicule à bord duquel se déplaçait [une] citoyenne espagnole. Elle travaillait là-bas pour une ONG œuvrant à améliorer la situation humanitaire en Ukraine , a déclaré le ministre espagnol, en marge du Sommet du G20, en Inde.

Selon Road to Relief, le groupe de travailleurs humanitaires avait quitté Slovansky et se dirigeait vers Bakhmout pour évaluer les besoins de civils pris dans les échanges de tirs dans la ville d'Ivanivske.

Des ONG en deuil

Sur les réseaux sociaux, de nombreux bénévoles et organismes ont souhaité rendre hommage à Anthony Ihnat. C'est le cas notamment de Paracrew Humanitarian Aid, auprès duquel il s'était déjà impliqué.

Sa compassion, son empathie et sa force resteront une inspiration pour nous tous, et ce, pour toujours , a publié l'organisme sur Facebook.

Brave to Rebuild, un autre organisme sans but lucratif avec lequel M. Ihnat collaborait, a aussi souhaité dire quelques mots à son sujet.

En 2022, il a vendu son camion et est venu en Ukraine dans le seul but d'aider le peuple ukrainien en cette période de besoin.

"Tonko" s'est porté volontaire pour Brave [to Rebuild] à de nombreuses reprises, aidant inlassablement d'autres organisations. Il a aidé à porter des bagages à la frontière polonaise, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, reconstruire des écoles, en plus de participer à des opérations d'évacuation.

Dans son message, l'organisme a précisé que M. Ihnat, un descendant slovaque, était âgé de 58 ans et vivait en Ontario. Il était aussi un partisan des Maple Leafs de Toronto.

Un homme beau, sensible, toujours joyeux, brillant, attentionné et travaillant , a ajouté Brave to Rebuild, avant de citer directement M. Ihnat au sujet des raisons qui l'avaient poussé à se rendre en Ukraine.

La nouvelle situation critique dans votre pays m'a profondément touché , aurait déclaré Anthony Ihnat. Mes parents sont originaires de Slovaquie. Je n'ai pas eu l'occasion de m'y rendre, mais c'est tout près d'ici. J'ai donc également des sentiments chaleureux pour l'Ukraine. Je suis ici pour apporter toute l'aide que je peux.

Avec les informations de Associated Press, Agence France-Presse et La Presse canadienne