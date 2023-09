Essence plus chère à Québec : Fitzgibbon demande des réponses à la Régie de l’énergie

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon demande à la Régie de l'énergie de se pencher sur les marges de profits qu'engrangent les stations-service de la grande région de Québec.

Le ministre estime qu'il existe un écart notable entre les marges engrangées par les détaillants à Québec et dans la région de Chaudière-Appalaches par rapport aux autres régions.

La variation des prix entre cette année et les précédentes est préoccupante. On a aussi comparé les marges à Québec et en Chaudière-Appalaches avec celles des autres régions et l'écart est important , a-t-il indiqué dans un communiqué envoyé vendredi en fin d'après-midi. Je veux que la Régie fasse la lumière sur ces chiffres.

Entre janvier et juin, les détaillants d'essence québécois ont dégagé des marges de profits moyennes d'environ 9,7 cents sur chaque litre d'essence acheté à la pompe, selon la Régie.

Le ministre Fitzgibbon estime qu'il existe un écart notable entre les marges engrangées par les détaillants à Québec et dans la région de Chaudière-Appalaches par rapport aux autres régions.

Durant cette période, les détaillants de la grande région de Québec ont engrangé 4 cents de profit de plus par litre que la moyenne provinciale.

À Québec, dimanche, le litre d'essence tournait autour de 1,80 le litre selon la plateforme GasBuddy.

À titre comparatif, c'est 20 cents plus cher que du côté de Saguenay, et 9 cents de plus que dans plusieurs stations-service montréalaises.

Marge moyenne de profit des stations-service entre janvier et juin 2023 Région Marge de profit Capitale-Nationale 15,2¢ le litre Chaudière-Appalaches 13,9¢ le litre Ensemble du Québec 9,7¢ le litre Source : Régie de l’énergie du Québec

CAA Québec salue l'annonce du ministre

Des incongruités qu'observe depuis plusieurs mois, voire [plusieurs] années CAA Québec dans la capitale nationale, note la porte-parole Andrée-Ann Déry.

On a d'ailleurs fait de nombreuses sorties dans les médias , ajoute-t-elle. On a écrit nous-mêmes à la Régie [de l'énergie], au ministre Fitzgibbon, ainsi qu'au ministre [Jonatan] Julien, pas plus tard que le 18 août, demandant à ce que la Régie se penche un peu sur cette situation.

L'annonce du ministre Pierre Fitzgibbon tombe donc à point nommé, aux yeux de l'organisation CAA Québec.

Est-ce [que les instances qui sont au pouvoir] vont obtenir les mêmes observations que nous? C'est possible , croit Mme Déry.

Ce qu'on veut, au final, c'est une meilleure compétition des prix à Québec , ajoute la porte-parole. On veut aussi des marges au détail qui sont raisonnables parce qu'au final, c'est les automobilistes qui paient le prix.

« Le fin mot de l'histoire »

On a des outils, comme le Bureau fédéral de la concurrence, qui va se pencher sur la concurrence, mais aussi la Régie de l'énergie du Québec, où là on est davantage dans la marge de profit , lance Samuel Poulin, député caquiste de Beauce-Sud, en entrevue avec Radio-Canada, se disant bien content d'avoir travaillé sur ce dossier-là .

On utilise tous les outils à notre disposition pour avoir le fin mot de l'histoire.

Au bout du compte, ce qu'on veut, c'est payer notre juste titre l'essence , laisse tomber l'élu.

Samuel Poulin, député provincial de Beauce-Sud. (Photo d'archives)

À Jonquière, pendant notre caucus [des députés de la Coalition avenir Québec], on était à 1,60 $ [le litre] , dit-il. En Beauce, on était à [...] 1,82 $! C'est 22 cents de différence!

C'est pour cette raison, dit-il, que le gouvernement demande à la Régie de l'énergie de s'y pencher.

Une portée limitée

Est-ce que c’est une démarche simplement pour démontrer [que le ministre Fitzgibbon] bouge ou qu’il fait quelque chose? ironise Patrick Gonzalez, professeur agrégé au département d’économique de l’Université Laval.

En entrevue avec Radio-Canada, il estime que la portée de la Régie de l’énergie dans un tel dossier est plutôt limitée, surtout qu’ il n’y a pas une légion de personnes qui travaillent sur le prix de l’essence au sein de l’organisme.

Que pourrait faire le ministre si la Régie en venait à la conclusion que le coût de l’essence est bel et bien plus élevé à Québec et dans Chaudière-Appalaches qu'ailleurs au Québec?

Pas grand-chose , croit l’expert. Les marges sont déterminées par rapport à des évaluations de la Régie elle-même. Donc c’est la Régie qui détermine qu’est-ce que ça devrait coûter [...] pour faire opérer une station-service.

Patrick Gonzalez, professeur agrégé au département d'économique de l'Université Laval. (Photo d'archives)

Le Bureau de la concurrence, au niveau fédéral, devrait-il s’attarder à l’enjeu?

Que le fait que le prix de l’essence soit très élevé dans une région, [...] ça ne commande pas une intervention des pouvoirs réglementaires en matière de la concurrence.

Le Bureau de la concurrence va intervenir s’il y a des pratiques illégales , insiste M. Gonzalez. Des pratiques illégales, ce serait des pratiques de fixer des prix.

En l’absence de collusion, et c’est ça qui est l’enjeu derrière ça, c’est qu’on permet aux entreprises de faire des profits dans tous les marchés, et le marché de l’essence en particulier , dit-il. C’est tout à fait possible que ce soit payant de vendre de l’essence cher en Chaudière-Appalaches, et que ça ne justifie pas une intervention du Bureau de la concurrence.

En soi, ce ne serait pas illégal, tranche-t-il.

On peut aimer ou ne pas aimer ça, mais c’est comme ça que le système économique fonctionne.

« Ce qui serait illégal, c’est ce qu’on a déjà vu par le passé, il y a maintenant plusieurs années, [en Estrie], où on avait pu démontrer qu’il y avait eu de la collusion, que les détaillants se parlaient entre eux pour fixer le prix de manière plus élevée », dit-il.

Toutefois, si ce n’est pas impossible, c’est très difficile à démontrer , prévient-il. Ce sont de longues enquêtes.

Avec les informations de Félix Morrissette Beaulieu