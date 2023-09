S'il n'en tenait qu'à lui, la déclaration des dirigeants du G20 sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie aurait été beaucoup plus forte, a affirmé dimanche le premier ministre canadien, Justin Trudeau.

Lors d'une conférence de presse en clôture du Sommet du G20 à New Delhi, en Inde, M. Trudeau a également souligné que si d'autres dirigeants avaient fait ce qu'ils voulaient, la déclaration aurait été beaucoup plus faible.

Il a qualifié le G20 de groupe extrêmement disparate , ajoutant que les représentants ont travaillé très dur pour lancer un message aussi fort que possible .

Les dirigeants économiques mondiaux se sont entendus sur une déclaration finale de compromis, avec des termes adoucis pour aborder l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La déclaration de consensus de la rencontre de cette année en Inde a été publiée par le ministère des Affaires étrangères du pays hôte samedi, à la veille de la conclusion du Sommet.

Elle appelle à la cessation de la destruction militaire ou d'autres attaques contre les infrastructures, car la violence compromet la sécurité alimentaire et énergétique ainsi que les chaînes d'approvisionnement.

Les propos tenus lors du Sommet du G20 de l'an dernier à Bali, où les dirigeants avaient directement critiqué l'agression de la Russie en Ukraine et exigé que ses troupes se retirent du territoire, ont donc disparu.

Malgré cela, le premier ministre Trudeau a déclaré que le Canada continuera de soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra.

Non seulement l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie est criminelle et inacceptable et tue des milliers de personnes, mais elle crée également une crise de l'énergie et de l'insécurité alimentaire dans le monde entier.

M. Trudeau préconisait durant les discussions une action collective pour tenir le président russe, Vladimir Poutine, responsable et pour obtenir une paix juste et durable , qui commencerait par le retrait immédiat de Moscou de l'Ukraine.

Le Canada ne reconnaîtra jamais les résultats des élections bidon organisées par la Russie en Ukraine, a-t-il ajouté.

Les gens comme Poutine confondent être raisonnable avec de la faiblesse. Il a complètement tort.

Ouvrir en mode plein écran Cette rencontre du G20 a été une occasion pour le premier ministre Narendra Modi de redorer son image à l'étranger. Photo : Reuters

Le Sommet du G20 a aussi encouragé la reprise des expéditions de céréales, de denrées alimentaires et d'engrais de la Russie et de l'Ukraine, soulignant la nécessité de nourrir les gens en Afrique et dans d'autres parties du monde en développement.

Le communiqué des dirigeants a également mis l'accent sur l'égalité des sexes, la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, ainsi que la création de technologies numériques et d'infrastructures vertes.