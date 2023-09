Grâce à la générosité de sa communauté, un homme de Terre-Neuve-et-Labrador pourra continuer à nettoyer les débris laissés dans l'océan par Fiona.

Shawn Bath, plongeur de formation, consacre sa vie à nettoyer les fonds marins. En 2018, il a fondé Clean Harbours Initiative et a récupéré plus de 150 000 kilos de déchets depuis.

À la suite du passage de la tempête post-tropicale Fiona à l’automne 2022, Shawn Bath a passé six mois à Port-aux-Basques.

Les deux premières semaines, on a récupéré 80 000 livres de débris sur le littoral, comme des toitures, des remises et des morceaux de vêtements , raconte-t-il.

Au printemps, son organisme s’est vu refuser une demande de financement de projet par le ministère fédéral des Pêches et des Océans (MPO).

Faute de financement, Shawn Bath a dû cesser sa mission, alors qu’elle venait de débuter. Plusieurs débris se trouvaient pourtant encore sur les fonds marins.

On n’a pas eu l'occasion de récupérer des frigidaires, des fourneaux et d’autres appareils électroménagers emportés par les eaux , dit-il.

Dons d’essences pour une bonne cause

Sensibles à sa mission, des membres de la communauté ont décidé de s’unir pour lui offrir une deuxième chance.

Shawn Bath a reçu un don d’une quarantaine de bidons à essence de leur part.

D’une valeur de 1700 $, cette quantité de combustible est suffisante pour lui permettre de couvrir le transport de plusieurs bateaux dont il aura besoin pour ses opérations de nettoyage.

Ouvrir en mode plein écran Les débris laissés par Fiona à Ports-Aux-Basques en 2022 étaient nombreux. Photo : CBC

On veut vraiment tout faire pour l’aider à atteindre son objectif, explique l’une des résidentes , Ashley Morgan.

Shawn Bath se dit heureux de l'appui qu'il a reçu de la part de sa communauté.

Avec le prix de l’essence, ce n’est pas donné d’offrir un bidon rempli. En recevoir 40, c’est réjouissant, c’est là que tu sais que les gens soutiennent vraiment ton projet à 100 %.

En plus des dons d’essences, d’autres citoyens épaulent le nettoyeur, à leur façon.

Colin Peddle, par exemple, transporte gratuitement le bateau de Shawn Bath avec son camion jusqu'à Port-aux-Basques.

De toute évidence, plus il y a de mains, plus c’est facile pour Shawn et son équipe , explique le bon samaritain.

D’après le reportage de Kyle Mooney