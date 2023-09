Menace de grève des employés administratifs à Saint-Jean

La Ville de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick est menacée par une possible grève de ses employés administratifs et de soutien informatique et technique.

Les membres de la section locale 486 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont donné à la municipalité jusqu'à minuit, lundi, pour reprendre les négociations afin d'éviter un arrêt de travail.

D’après Mike Davidson, un représentant du SCFP , 94 % des membres ont voté en faveur de la grève. Le conflit de travail porte en grande partie sur les salaires.

La section locale 486 représente un peu moins de 140 travailleurs de divers secteurs, notamment les services d’urgence et judiciaires, les loisirs, l'application des arrêtés municipaux et les services financiers.

Dans un communiqué, la municipalité et le Comité des commissaires de police de Saint-Jean ont indiqué que les dernières offres salariales présentées aux syndiqués étaient équitables, tout en étant responsables sur le plan fiscal.