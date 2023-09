La Miellerie de la Grande Ourse ouvre ses portes à la population

La journée sera chargée à la Miellerie La Grande Ourse de de Saint-Marc-de-Figuery alors que l'entreprise participe ce dimanche à la 19e Portes ouvertes Mangeons local de l'union des producteurs agricoles du Québec.

Les citoyens sont invités à visiter la ferme gratuitement pour en apprendre plus sur l’agriculture en région et le monde merveilleux des abeilles.

En plus de la visite des installations, il y aura entre autres de la dégustation des produits, un tour en charrette et une interprétation du monde des abeilles et de la transformation.

La Miellerie La Grande Ourse participe pour la deuxième fois à l'événement et pour le propriétaire David Ouellet, la visite en vaut le détour.

Ceux qui sont déjà venus visiter, ça vaut la peine de revenir pour l'ambiance qui va avoir cette journée avec la musique, la buvette [...] de l'animation , dit-il. La journée amène beaucoup de choses, il va avoir des ventes qui vont être faites dans la journée. C'est aussi le rayonnement, le rayonnement de l'entreprise, le rayonnement de l'agriculture en général. C'est un peu pour ça que l'UPA fait ces journées-là une fois par année , ajoute-t-il.

David Ouellet croit que c'est aussi l'occasion de discuter avec les visiteurs des enjeux auxquels font face les agriculteurs.

Il rappelle par exemple que son entreprise a aussi subi les conséquences de la sécheresse des derniers mois.