Les Capitales l’emportent et forcent la tenue d’un match ultime

L’attaque des Capitales de Québec a explosé en 6e manche avec 10 points pour briser une égalité de 2-2, en route vers une écrasante victoire de 14-2 samedi contre les Jackals du New Jersey.

L’ancien des Yankees de New York, Greg Bird a frappé un grand chelem lors de cette manche, soulevant les quelques 4297 spectateurs présents au Stade Canac. Les gars ont réussi à se rendre sur les buts, ils ont mis la table. Moi, j’essayais seulement de frapper la balle en lieu sûr, a commenté humblement Bird. Ça été un beau moment, les partisans sont extraordinaires. C’est une belle victoire d’équipe et une belle expérience.

Québec nivelle ainsi la série finale de la division Est, 1 à 1. Le troisième et décisif match sera présenté dimanche à 17h au Stade Canac.

Après une défaite émotive la veille, je ne savais pas comment les joueurs allaient répondre , avouait le gérant Patrick Scalabrini après la rencontre. Celle-là fait du bien!

Une manche de 10 points, en série, où l’enjeu est si grand, j’ai jamais vu ça!

Réduits au silence pendant les quatre premières manches, les frappeurs des Capitales se sont bien ajustés, a souligné Patrick Scalabrini. Lors de cette 6e manche faste, ils ont rapidement rempli les buts et ils ont profité de la générosité des visiteurs.

Ils ont marqué un point sur un but sur balle alors que les coussins étaient tous occupés, en plus d’en ajouter deux autres sur deux balles échappées par le receveur des Jackals, Justin Mazzone, ce qui a permis à Jurami Profar et Jesmuel Valentin de partir du troisième but pour venir marquer.

Le lanceur Steven Fuentes a réussi à se sortir du pétrin à quelques occasions. Il signe la victoire pour les Capitales.