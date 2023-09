Association sans but lucratif et police s’associent pour enseigner la conduite aux jeunes

Une association à but non lucratif de Toronto et la police locale s'allient pour proposer des cours de conduite gratuits aux jeunes faisant face à des difficultés à obtenir leur permis.

Richard Gosling, président des Children's Breakfast Clubs [Clubs des petit-déjeuners pour enfants, traduction libre], explique que l'idée a germé après avoir distribué des vélos aux enfants pour faciliter leurs trajets.

En faisant cela, nous nous sommes rendu compte qu'il était nécessaire que nos enfants aient la possibilité d'obtenir leur permis de conduire, et à quel point cela leur donne du pouvoir, a déclaré M. Gosling. C'est un rite de passage.

Le programme, financé par les Children's Breakfast Clubs, vise à aider 100 jeunes qui n'ont pas les moyens d'apprendre à conduire, selon la sergente Melissa Kulik des services de la circulation.

Depuis samedi, des policiers de Toronto enseignent aux jeunes de 16 à 20 ans les bases de la conduite, les risques liés aux comportements tels que les acrobaties, la distraction et la conduite en état d'ébriété, puis les aideront à passer les permis G1 et G2.

Ils pourront peut-être conduire pour un frère ou une sœur plus jeune une fois qu'ils seront capables de conduire seuls, d'aider à faire les courses ou, plus important encore, de postuler à des emplois qui exigent un permis de conduire , a déclaré Mme Kulik.

Policiers et jeunes

Le programme aide également les policiers à s'engager auprès des jeunes de la communauté et à les soutenir, a ajouté Mme Kulik.

L'établissement de relations entre la police et les jeunes est très important pour notre communauté, a-t-elle déclaré.

Des élèves et des parents sont enthousiastes à l'idée du programme. Par exemple, Sheryl Jones se réjouit que sa fille puisse apprendre à conduire.

Lorsque des experts vous donnent des informations et que vous pouvez poser des questions, cela a plus d'impact que de lire un livre et de passer un test, a-t-elle déclaré.

Roshaun Telfer, 16 ans, a découvert le programme grâce à l'initiative Youth In Policing de la police de Toronto, qui permet à des jeunes âgés de 15 à 18 ans de travailler pendant l'été et tout au long de l'année. La première cohorte est composée de jeunes issus de ce programme.

Même s'il se dit nerveux à l'idée de devoir mémoriser toutes les règles et tous les panneaux de signalisation relatifs à la conduite, M. Telfer affirme qu'il a hâte de conduire.

Mon grand cousin et mon grand frère conduisent et ils ont déjà leur propre voiture, alors… Je veux juste en faire l'expérience, a déclaré M. Telfer.

Arisha Munif, une autre élève de la première cohorte, a déclaré que le cours était interactif et engageant jusqu'à présent.

La jeune fille de 16 ans se dit enthousiaste à l'idée de pouvoir se déplacer de manière autonome, surtout lorsqu'elle aura trouvé un emploi.

C'est un peu angoissant, mais c'est un peu excitant parce que [...] vous avez cette liberté, vous pouvez aller où vous voulez sans avoir à dépendre d'autres personnes pour vous emmener, a déclaré Mme Munif.

Avec les informations de CBC News