Gala Trille Or 2023 : distinctions pour des artistes de la région

Plusieurs artistes de la région de la capitale nationale ont été récompensés pour lors des soirées du 12e Gala Trille Or 2023 qui ont eu lieu jeudi, vendredi et samedi.

Les célébrations du 12e Gala Trille Or ont pris leur envol jeudi soir à Ottawa. La première remise de prix avait lieu au LIVE! on Elgin où artistes et membres de l’industrie musicale franco-canadienne étaient rassemblés pour applaudir les lauréats des 7 premières statuettes, dont le Prix bâtisseur Paul-Demers décerné cette année à titre posthume à l’archiviste Pierrette Madore.

C’est le groupe trad d’Ottawa Les Rats d’Swompe qui a mis la main sur le trophée Export Ontario, remis aux artistes s'étant le plus illustré à l'extérieur de l'Ontario. La formation s'est aussi vue décerner le prix Groupe de l'année lors de l'ultime gala de samedi soir. L’album Kintsugi du slameur ottavien Yao s’est également distingué à la Prise de son et mixage (Sonny Black), de même que Spectacle de l'année.

Ouvrir en mode plein écran Le duo musical Beau Nectar, prix Trille Or album pop de l'année. Photo : Mireille Langlois

L’Ottavienne Marie-Clo, en duo avec la Fransaskoise Éémi pour Beau Nectar, a récolté les honneurs samedi. Non seulement la formation s'est vue mériter le prix pour le mini-album de l'année, mais les deux musiciennes ont aussi récolté les prix Découverte, de même que Chanson primée pour la pièce « Le Noyer ».

Avec les informations de Christelle D'Amours et Marie-Ève Dumoulong