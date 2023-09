Des médecins dénoncent le sous-financement en santé à Surrey

À Surrey, un groupe de médecins attire l’attention sur les besoins criants en santé dans la deuxième plus grande ville de Colombie-Britannique. Une manifestation, à laquelle ont participé plusieurs centaines de personnes samedi, devant l’hôtel de ville de Surrey, était organisée par le docteur Randeep Gill.

Il faut améliorer les infrastructures pour qu’on puisse mieux traiter nos patients , a expliqué l’urgentologue. En ce moment, on doit faire transférer nos patients et ça crée des délais.

Face à une population en pleine croissance et à ce qu’il considère comme un sous financement chronique en santé, le médecin demande au gouvernement d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

La mairesse de Surrey, Brenda Locke, a réitéré l'appel du médecin, qualifiant le problème de systémique .

Au cœur du problème est le fait qu’il n’y a pas assez de ressources pour répondre aux besoins en raison d’un manque de financement non seulement à Surrey, mais dans toute la vallée du Fraser , a dit la mairesse.

Présence importante de l’opposition

S’il s’agissait, selon les organisateurs, d’un événement non partisan, de nombreux élus du BC United étaient présents, dont la députée de Surrey Elenore Sturko. En entrevue, le chef du BC United, Kevin Falcon, a imputé la faute au gouvernement néo-démocrate, qui multiplie les annonces, sans obtenir de résultats.

Kevin Falcon a notamment fait référence à la construction d’un deuxième hôpital à Surrey, annoncée en 2019, et à un nouveau programme de médecine au campus de Surrey, à l’Université Simon Fraser, deux projets qui tardent à se concrétiser. Avec le recul, on aurait probablement dû en faire plus , a tout de même admis l’ex-ministre de la Santé.

Le système est toujours sous pression, affirme Adrian Dix

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, sous pression face aux problèmes persistants de personnel dans les hôpitaux de la province, affirmait vendredi que malgré les efforts du gouvernement, le système continue de faire face à un nombre plus élevé de patients qu'à l’habitude.

On va continuer à agir à fond ici à Surrey et un peu partout dans la province pour répondre à ces questions , a-t-il dit. Je veux exprimer mon appréciation à nos travailleurs et nos professionnels en matière de santé pour tout leur travail.

Environ 9700 personnes sont présentement admis dans les hôpitaux de la province, soit 700 de plus que normalement à pareille date, estime le ministre.

Avec les informations de Liam Britten