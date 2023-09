Un Britanno-Colombien se rend au travail en parapente à cause d’une fermeture de route

Craig Pingle avait pour habitude de mettre 18 minutes pour aller au travail par la route 97 de Peachland à Summerland, au sud de Kelowna, dans l’Intérieur de la Colombie-Britannique. C'était jusqu'à ce que la route reliant le centre et le sud de l'Okanagan soit fermée le 28 août après d’importants éboulements.

Maintenant, cela prend environ deux heures ou plus s'il y a du trafic , explique Craig Pingle, qui travaille comme directeur général de Haywire Winery.

À la suite de la fermeture de la route, le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la province a ouvert deux routes forestières comme itinéraires alternatifs, mais les détours étaient trop longs. Le directeur du vignoble a alors cherché des moyens nouveaux et uniques pour se rendre au travail.

D’abord, j'ai décidé de me garer au parc provincial du lac Okanagan, puis de gravir la montagne à pied.

À la moitié du chemin, il s’est rendu compte que ce n’était pas l’itinéraire le plus sûr ni le plus rapide à emprunter. Il y a eu un moment où j'étais à quatre pattes et je ne voulais absolument pas recommencer.

Le jour suivant, Craig Pingle a eu l'aide d’un ami, Ron Kubek de Lightning Rock Winery, qui lui a proposé de le ramener chez lui sur son bateau. Pareil, ce n'était pas vraiment l’idéal [...] Il y avait des vagues et ça remuait.

En parapente, à cheval...

Cette semaine, il a décidé de se rendre au domaine viticole en parapente. L'ami d'un ami avait un parapente et il m'a dit que [je] devrais essayer.

Dans une vidéo publiée sur les pages Facebook et Instagram du vignoble Summerland, on peut voir Craig Pingle accrocher un parachute à un sac à dos, se lécher le doigt et le lever pour avoir une idée de la direction du vent, et décoller avec une mallette de travail. C'était plus une chose amusante à faire plutôt qu'une façon économique de passer mon temps [...] mais ça amuse les gens.

Des amis et des collègues ont commencé à lui faire des suggestions pour son prochain trajet. Christine Colleta, copropriétaire d'Okanagan Crush Pad, qui détient Haywire, a expliqué que Craig Pingle viendra travailler à cheval lundi. « Nous avons un centre équestre pour chevaux sauvages à côté de notre vignoble, donc c'est plutôt pratique. »

Elle explique que trois de ses employés, dont Craig Pingle, sont affectés par la fermeture de la route. Pour deux d'entre eux, nous avons réussi à changer les choses pour qu'ils puissent travailler à domicile, mais Craig, notre directeur général, est vraiment impliqué dans les activités quotidiennes.

Étant donné que c'est la saison des vendanges, c'est une période chargée et il n'est pas possible de manquer une journée de travail, a déclaré Craig Pingle. La route au nord de Summerland devrait rouvrir à la circulation en alternance sur une seule voie d'ici le week-end du 16 septembre, selon le ministère des Transports.

Avec les informations de l’émission Radio West