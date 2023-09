Des fonds amassés pour Saint-Pierre-Jolys à travers une exposition de voitures

Plus de 400 visiteurs ont parcouru de longues distances samedi pour participer à la troisième exposition de voitures de Saint-Pierre-Jolys, une communauté située à 57 km sud de Winnipeg. Cet événement annuel vise à amasser des fonds pour appuyer les organismes et les projets communautaires qui ont besoin de financement.

Une équipe de 30 bénévoles ont rassemblé leurs forces pour organiser cette exposition tant attendue.

Ceci est un rassemblement important pour la communauté rurale, indique Danielle Comeau, bénévole de l’exposition depuis trois ans.

C'est de plus en plus de faire ça comme une communauté, le monde de Saint-Pierre est très chaleureux. Les entreprises sont toutes représentées dans notre Silent Auction , dit-elle. Le monde de la communauté aide [en tant que bénévoles], ça donne un sens de communauté qui a un gros impact pour le village de Saint-Pierre.

C'est un honneur, un honneur de voir tout le monde qui aide. C'est à propos d'une communauté, ce n’est pas à propos de toi-même.

Plus de 200 véhicules de collection étaient stationnés dans le lot de Sobering Restoration Services inc. à Saint-Pierre-Jolys.

Cette année, le but des organisateurs de l’exposition est d'amasser des fonds pour Village Connection, un magasin d'occasion à but non lucratif qui investit, à son tour, des fonds dans la région à travers des projets locaux en santé, en éducation, en alimentation et bien d'autres encore.

Le bénévole Mackenzie Rawluk était responsable de gérer le trafic incessant. Selon lui, cet événement apporte beaucoup de fierté à Saint-Pierre .

Moi j'aime [être] ici parce que c'est avec ma famille et mes amis. On travaille très fort pour les six derniers mois à faire ceci, demander aux différentes compagnies pour des donations , explique-t-il. On travaille très fort et pour moi c'est le plaisir. On peut donner notre travail et des fonds au Village Connection aussi.

Selon Mackenzie Rawluk, les organisateurs de l'exposition ont pour but d'amasser 10 000 $ cette année, soit le même montant qu'ils avaient récolté l'an dernier.

Solange et Fernand Rémillard ont conduit de Winnipeg pour admirer des voitures anciennes.

Solange et Fernand Rémillard ont profité de la journée ensoleillée pour se promener en voiture.

Mon garçon, il a un camion ici, puis mon petit-fils a un camion ici aussi. Puis il faisait beau, on n’avait rien d'autre à faire ça alors on a dit : Ouais, on va aller prendre une petite ride en auto.

Un lieu pour tisser des liens et des amitiés

Jean-Marc Lacasse a voyagé plus d’une heure pour participer à l’exposition de voitures anciennes.

Il fait partie des nombreuses personnes qui ont profité de cette journée pour nouer des relations dans le secteur automobile.

C'est pour nos connaissances, partager notre hobby, c'est ce qu'on fait , explique le résident de Fannystelle. Puis en même temps, c'est pour la charité aussi. Les donations qu'on fait en arrivant ça aide d'autres personnes, c'est pour ça qu'on fait ça aussi.

C'est la deuxième fois que les propriétaires de voitures anciennes Jean-Marc Lacasse et Robert Denis participent à la levée de fonds de Saint-Pierre-Jolys.

L'exposition comprend des catégories telles que la meilleure voiture classique, la meilleure motocyclette, le véhicule le plus unique, et la meilleure exposition, entre autres.

Raymond Pilotte est l'un des trois juges qui déterminent les gagnants. ll indique qu'il s'agit d'est une tâche particulièrement difficile, car il doit choisir parmi 230 véhicules originaux.

Malgré ces défis, le résident de Saint-Pierre-Jolys souligne l’impact positif de l’événement annuel.

La location est grosse, puis ça aide le village. Le monde, ils viennent mettre de l'essence dans leur véhicule et ça génère le village , dit-il.

Organisé par Sobering Restoration Services, l'atelier automobile de Saint-Pierre-Jolys prévoit faire d'autres levées de fonds pendant de nombreuses années encore.