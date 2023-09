Le syndicat des acteurs canadiens dénonce l’« avidité des entreprises »

Une manifestation a eu lieu devant les bureaux d’Amazon et d’Apple à Toronto durant le TIFF, samedi. Celle-ci était organisée par deux syndicats, représentant acteurs et professionnels des médias.

L'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists [Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio, traduction libre; ACTRA], qui négocie actuellement pour renouveler l'accord commercial national avec l'Institute of Canadian Agencies [Institut des agences canadiennes, traduction libre; ICA], réclame une augmentation des salaires, des protections, et des avantages pour ses membres.

De leur côté, les membres de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (Guilde des acteurs-Fédération américaine des artistes de télévision et de radio, traduction libre; SAG-AFTRA) sont en grève pour obtenir de meilleures rémunérations et une protection contre l'utilisation de l'intelligence artificielle, entre autres revendications.

La présidente de l' ACTRA , Eleanor Noble, a dénoncé l’avidité des entreprises, qui font des milliards de dollars sur le dos des artistes .

Eleanor Noble, durant la manifestation. Photo : Radio-Canada / Patrick Swadden/CBC

Nous l'avons dit à maintes reprises : ça suffit , a déclaré Mme Noble.

Elle a également souligné que de nombreux acteurs gagnent moins que le seuil de pauvreté en Amérique du Nord, ce qui est un enjeu majeur.

Depuis les années 60

L' ACTRA et l' ICA n'ont pas réussi à renégocier un accord régissant l'utilisation des acteurs dans les publicités depuis les années 1960, et ce malgré des négociations en médiation et des audiences devant la Commission des relations de travail de l'Ontario. Mme Noble a précisé que travailler dans les publicités est crucial pour ceux qui cherchent à faire carrière dans l'industrie au Canada.

Le rassemblement de samedi a eu lieu pendant le Festival international du film de Toronto (TIFF), habituellement riche en vedettes et en stars hollywoodiennes.

Cependant, en raison des grèves en cours à Hollywood, moins de célébrités ont assisté à l'événement cette année.

Le TIFF se poursuit jusqu'au 17 septembre.

L'intelligence artificielle inquiète

L'actrice américaine oscarisée Patricia Arquette faisait partie des participants au rassemblement.

Elle a exprimé ses préoccupations concernant l'intelligence artificielle, affirmant qu'elle pourrait remplacer progressivement différents types d’acteurs et créer de nouvelles stars de cinéma de toutes pièces.

Selon Mme Arquette, laisser notre industrie et notre forme d'art passer entre les mains de l'intelligence artificielle aboutira à des films dérivés qui volent l'art des vrais artistes .

En juillet, les acteurs d'Hollywood se sont aussi mis en grève, rejoignant les scénaristes, en grève depuis mai, après l'échec des négociations avec l'Alliance of Motion Picture and Television Producers [Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, traduction libre; AMPTP], qui négocie au nom des studios.

C'est la première fois depuis 1960 que les deux syndicats sont en grève en même temps.

L'arrêt de travail a entraîné la fermeture de la quasi-totalité de la production cinématographique et télévisuelle d'Hollywood.

Les acteurs affirment que la révolution de la diffusion en continu a modifié les rémunérations dans le secteur du divertissement, en les privant de leurs droits résiduels et en modifiant les conditions de travail.

Ils demandent également des garde-fous contre l'utilisation de l'intelligence artificielle, ainsi que des augmentations des programmes de soins de santé et de retraite du syndicat.

Mme Arquette a souligné : Nous prenons donc position à un moment crucial où nous devons le faire .

Le négociateur en chef de la SAG-AFTRA , Duncan Crabtree-Ireland, a affirmé que la grève se poursuit .

Il a appelé les producteurs de cinéma et de télévision à revenir à la table des négociations.

Il estime qu' il est plus que temps de parvenir à un accord équitable pour tous les créateurs de l'industrie.

Avec des informations d'Andréane Williams et de CBC