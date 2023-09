À deux semaines de la reprise des travaux parlementaires, le ton se corse entre conservateurs et libéraux. L’avance des troupes de Pierre Poilievre dans les sondages amplifie le climat partisan.

Les lunettes ont disparu. Pierre Poilievre a troqué la cravate pour le t-shirt. À son congrès, on le remarque plus souriant. Le chef conservateur se permet même des blagues. En parlant de son épouse au début de son discours vendredi soir : Pourquoi cette belle Québécoise est-elle avec cette tête-carré qui a perdu ses lunettes? . Un peu d’autodérision pour adoucir son image et avoir l’air moins abrasif.

Le message, lui, n’a pas changé et fait appel à la peur : La famille qui a vu ses paiements d’hypothèque augmenter de 1000 $ par mois. Elle n’est pas fâchée [...], elle a simplement peur de ne pas pouvoir payer pour garder le toît au-dessus de sa tête , a-t-il illustré.

Pendant son discours fleuve vendredi soir, le chef conservateur a dressé le portrait de son Canada brisé : coût de la vie, criminalité, recul de la liberté d’expression.

Ouvrir en mode plein écran Le chef conservateur en compagnie de militants au congrès de son parti à Québec. Photo : Radio-Canada / David Richard

Il a pris pour cible Justin Trudeau et Yves-François Blanchet parce qu’ils appuient le principe de la tarification du carbone, notamment. Justin Trudeau et le Bloc qui punissent votre travail, prennent votre argent, taxent votre nourriture, et doublent le prix de votre logement , a-t-il déclaré.

L’enjeu de la criminalité est revenu à plusieurs reprises. Justin Trudeau, ce ne sont pas les chasseurs du Labrador qui ouvrent le feu dans le centre-ville de Toronto, ce sont les récidivistes violents que vous continuez de libérer , a-t-il dit.

Pierre Poilievre a aussi partagé son mécontentement concernant les changements aux passeports apportés en mai dernier, dont la disparition d'illustration dépeignant des moments historiques du pays au profit de représentations de la nature canadienne. Il accuse le premier ministre de vouloir effacer notre fière histoire .

La riposte libérale

En recul dans les sondages, les troupes de Justin Trudeau ont senti le besoin de passer à l’attaque et de donner la réplique au chef conservateur. Des ministres libéraux ont livré leur riposte aux portes du Centre des congrès de Québec au moment où étaient réunis les délégués conservateurs.

Leur contre-offensive misait elle aussi sur l’angoisse, en mettant en exergue la menace que pourrait représenter l’élection d’un gouvernement Poilievre. Montée de l’extrême-droite et radicalisation du Parti conservateur : la ministre Soraya Martinez accuse Pierre Poilievre d’importer la politique américaine au Canada.

Ce qui est inquiétant, c'est de voir au congrès conservateur aujourd'hui, par exemple, la coalition pro-vie. On voit le lobby des armes à feu. On voit des groupes qui ne croient pas aux changements climatiques. C'est un danger, un danger pour les acquis des Québécois , a-t-elle déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Le lieutenant politique des libéraux pour le Québec, Pablo Rodriguez. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Le ministre Pablo Rodriguez s’est rabattu sur une tactique classique, tirée du coffre à outil libéral : associer conservateurs et austérité.

[Pierre Poilievre] veut couper, couper, couper, mais on ne sait pas où. Est-ce que ça va être chez les aînés? Est-ce que ça va être les soins dentaires? Est-ce que ça va être au niveau des garderies? , a-t-il martelé.

Confrontés à des sondages peu encourageants et aux attaques répétées de Pierre Poilievre sur les crises du logement et du coût de la vie, les libéraux sentent le besoin de se montrer combatifs. Tant pis pour les voies ensoleillées.

Des solutions?

Les deux partis font le pari qu’en ces temps incertains, le levier le plus puissant est celui de la peur. En ce moment, les slogans ont le dessus sur les propositions concrètes.

Vendredi, lors du discours de Pierre Poilievre, les Canadiens n’ont pas eu droit à beaucoup d’idées nouvelles et détaillées. Sur la crise du logement, il s’est contenté de répéter son intention de lier le financement en infrastructures pour les municipalités à la construction de nouveaux logements sur leur territoire. Soulignons que les libéraux associent déjà une partie du financement fédéral à la construction de nouvelles maisons.

En matière d’environnement, le chef conservateur veut encourager les entreprises à réduire leurs émissions en investissant dans les technologies vertes, éliminer des obstacles à la réalisation de projets comme les barrages hydroélectriques et les éoliennes, et produire des minéraux verts . Mais les moyens et les cibles restent vagues. Comment, par exemple, compenserait-il l’effet de l’abolition du tarif sur le carbone sur le bilan des émissions de CO 2 du Canada?

Ouvrir en mode plein écran Plus de 2500 personnes se sont inscrites pour assister au Congrès du Parti conservateur à Québec, selon les responsables du parti. Photo : Radio-Canada / David Richard

Les libéraux, quant à eux, ont de la difficulté à se détacher de l’image d’un gouvernement en mode rattrapage sur les questions du logement et du coût de la vie. Après huit ans au pouvoir, le fardeau repose en partie sur leurs épaules. Les Canadiens qui espéraient un plan concret de la part de Justin Trudeau, après la récente retraite du cabinet à Charlottetown, n’ont pas vu de nouvelles propositions.

L’idée avancée par des ministres d’imposer un plafond sur le nombre d’étudiants étrangers au pays, afin d’apaiser la demande de logement, a surtout provoqué des critiques en provenance de Québec et de certains recteurs d’université jusqu’ici.

La pression est plus grande sur le gouvernement libéral au pouvoir pour présenter rapidement des solutions concrètes aux Canadiens. Sur les banquettes de l’opposition, Pierre Poilievre fait sans doute le pari d’attendre plus près de l’échéancier électoral avant de présenter un plan de match complet.

Selon le plus récent sondage de la firme Abacus*, 58 % des Canadiens croient que le pays est engagé dans la mauvaise direction.

En quête de solutions, l’électorat doit pour l’instant se contenter de rhétorique partisane entre les deux principaux partis. Les mois qui mèneront à la prochaine campagne électorale seront-ils animés par l’émotion ou un débat sur des politiques publiques?

Après les épouvantails, les Canadiens auront-ils droit à une bataille des idées?