Il y avait beaucoup de monde sur le quai à Saulnierville, dans la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, samedi.

Des pêcheurs commerciaux, Blancs pour la plupart, soupçonnent les pêcheurs autochtones de ne pas respecter les règlements.

La saison de pêche commerciale au homard n’est pas encore commencée dans la zone 34. Les Autochtones ont le droit de faire une pêche de subsistance, autorisée par les traités.

C'est pas réglementé , affirme un pêcheur, Jason LeBlanc. Il demande que le MPO — le ministère des Pêches et des Océans, ou DFO en anglais — fasse son travail et fasse respecter les lois sur la quantité de captures et la taille des homards pêchés.

Pourquoi le DFO est pas ici? , demande Jason LeBlanc.

La Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) était toutefois présente, samedi.

Ouvrir en mode plein écran Le quai à Saulnierville, en Nouvelle-Écosse Photo : Radio-Canada

Plus tôt dans la journée à Meteghan, des pêcheurs commerciaux se sont rencontrés pour parler de braconnage, contre lequel ils veulent un plan d’action.

Publicité

Keegan Sack, un pêcheur autochtone, croit que les deux groupes ne communiquent pas. Ces gens qui sont ici et qui sont fâchés contre nous , dit-il, s'ils veulent nous poser des questions et en savoir plus sur ce qu'on fait, au lieu d'assumer des choses, ils peuvent nous demander .

Cette semaine, le ministre des Pêches de la Nouvelle-Écosse, Steve Craig, a affirmé que le gouvernement provincial voulait augmenter à 1 million de dollars l’amende qui pourrait être donnée aux acheteurs commerciaux qui achèteraient du homard hors des saisons de pêche.

L’amende maximale est présentement de 100 000 dollars.

D’après le reportage de Kheira Morellon