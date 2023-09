L’ordre d’évacuation est levé à Kakisa, aux T.N.-O.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a levé samedi l’ordre d'évacuation pour la communauté de Kakisa. Il a indiqué que la communauté resterait sous alerte d'évacuation, ce qui signifie que les résidents doivent être prêts à partir si un autre ordre d'évacuation était lancé.

La communauté d'environ 40 personnes a reçu l'ordre d'évacuer le 17 août à cause de la menace d’un feu de forêt. La décision avait été prise par le gouvernement territorial plutôt que par les dirigeants locaux.

À l'époque, les services de télécommunications avaient été endommagés par un feu de forêt. La communauté a donc été informée de l'ordre par une lettre remise au chef de la Première Nation Ka'a'gee Tu, Lloyd Chicot. Il a déclaré avoir reçu la lettre quelques jours après l'envoi de l’ordre.

Lloyd Chicot avait raconté que sa communauté avait pris connaissance de l'ordre d'évacuation, avant de recevoir la lettre, en regardant CBC News à la télévision. Fin août, le chef expliquait que toute la communauté était restée chez elle, malgré l'ordre d’évacuation.

Il expliquait que cela était en partie dû au fait que lorsque Kakisa a été évacuée en raison d'un feu de forêt en 2014, les membres se sont rendus à Fort Providence et à Hay River, et que cela a été un chaos complet . Ils ont appris de leur expérience, a-t-il déclaré, et les membres ont fait leurs valises, prêts à partir à tout instant.