Le séisme du Maroc résonne jusqu’en Mauricie

Le violent séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi résonne jusqu'en Mauricie. Plusieurs membres de la diaspora marocaine se sont établis dans la région au fil des années. Depuis samedi matin, ils suivent à distance les derniers événements de leur pays.

Au cœur du bar de couscous Couscous d’Amal Elbab, les prières retentissent. Elles sont toutes dirigées vers le Maroc. Même si Amal Elbab réside en Mauricie depuis maintenant 20 ans, son cœur reste là-bas.

Ouvrir en mode plein écran Amal Elbab est propriétaire du bar à couscous Coupecous. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

On n’a même pas réussi à dormir de la nuit. On voulait savoir comment ça [se passait]. On était entre ici et là. C’est ça qui est un peu déchirant, quand on est immigrant, les racines restent là-bas.

La peur et la crainte restent souvent bien plus longtemps que la durée du séisme. C’est la première fois que c’est vraiment intense. Même là, je suis encore inquiète. Les émotions [commencent à monter] parce que tu ne sais pas , mentionne-t-elle de manière émotive.

L’impuissance, c’est le sentiment décrit par tous les Marocains loin de leur pays. Ayemn Hamdane vient tout juste d’arriver à Trois-Rivières pour ses études à l’ UQTR . On a vécu les événements avec beaucoup de stress.

Ouvrir en mode plein écran Ayemn Hamdane n'a pas dormi de la nuit en raison de l'inquiétude qu'il éprouvait vis-à-vis la sécurité de sa famille. Photo : Radio-Canada

Son père vit à Casablanca. Cependant, il était à Marrakech pour le travail à quelques kilomètres de l’épicentre. Lorsque le séisme s’est fait ressentir, il s'est aussitôt mis en route et a tout laissé en plan incluant son téléphone cellulaire. Il était donc impossible pour Ayemn Hamdane de le joindre.

Je n’ai pas dormi à cause du stress. Nous n’avons pas pu avoir de nouvelles avant ce matin, c’était vraiment stressant.

Les voyages prévus au Maroc ne sont pas annulés

L’agence de voyages Helo Maroc organise des départs vers le Maroc tous les mois. Un de ses voyages survient au lendemain du séisme. Toutefois, aucune annulation n’est prévue.

Ce qu'on a donné comme directive à nos partenaires d'éviter les places où ils voient qu'il y a un danger pour nos clients , explique le directeur général de l’agence, Hicham El Alaoui.

Ouvrir en mode plein écran L'agence de voyage Helo Maroc organise environ quatre départs de groupe par mois. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Annuellement, ce sont quelque 700 clients de partout au Québec qui ont recours aux services de Helo Maroc. Depuis samedi matin, Hicham El Alaoui jongle entre son rôle professionnel et personnel. Sa famille et ses proches se trouvent au Maroc. On a tout de suite parlé à la famille, mais tout de suite commencé le travail [également] , souligne-t-il.

Le directeur général s'envolera personnellement vers le Maroc dans deux semaines à titre d’accompagnateur. Il souhaite que le séisme ne freine pas l’élan des visiteurs. Le tourisme est un moteur économique important au pays. Selon lui, les gens là-bas en auront grand besoin tant pour la guérison et la reconstruction.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel