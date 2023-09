Terres forestières privées : des prix de plus en plus élevés dans la région

L'accès à la propriété des terres forestières est plus difficile que jamais, selon le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les prix de ces lots ont explosé depuis une vingtaine d'années. Leur valeur est aujourd’hui estimée entre 100 000 et 350 000 dollars.

Le marché est là, il y a de la demande, c'est pour ça aussi que les prix sont élevés, c'est normal, a expliqué le président du syndicat, Pierre-Maurice Gagnon. Un lot forestier, s'il se situe entre 100 000 et 150 000 [dollars] selon moi, il est rentable s'il est accessible.

Des dizaines de propriétaires de terres à bois se sont réunis à l’Érablière sucre d’or de Laterrière, samedi, dans le cadre de la Journée forestière. Ils ont pu échanger sur les problématiques qui les touchent. Ils craignent notamment que la relève ne soit pas au rendez-vous.

Ça serait plaisant si on pouvait aider et avoir quelque chose pour faciliter l'accès à la propriété, des programmes, a ajouté Pierre-Maurice Gagnon. On en a pas vraiment… Oui, un peu avec le crédit forestier, mais ça prendrait d'autres aides que ça.

Ouvrir en mode plein écran Des dizaines de propriétaires de terres à bois se sont réunis à l’Érablière sucre d’or de Laterrière, samedi, dans le cadre de la Journée forestière. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Plusieurs propriétaires ont reçu leur terre forestière par l'entremise de leurs parents. Aujourd'hui encore, la relève se transmet souvent de génération en génération.

Publicité

Mon petit-fils est un peu intéressé, parce que moi, j'en ai déjà beaucoup de fait, du travail, mais il vient m'aider un peu , a assuré un producteur présent.

L'exploitation est souvent plus un loisir qu'une carrière en raison de la rentabilité de ces lots. Plusieurs font l'acquisition d'une terre forestière une fois à la retraite ou comme revenu d'appoint.

Moi, j'ai pris une retraite de la construction pour les lots que j'ai hérité de mon père, a indiqué un autre propriétaire. Je suis déjà producteur agricole, parce que ce n'est pas avec trois lots à bois que tu vas faire fortune.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, près de 5 % de la forêt appartient à des propriétaires privés.

Selon un reportage de Béatrice Rooney