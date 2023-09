La diaspora marocaine d’Ottawa et Gatineau sous le choc après le violent séisme

Le réveil a été difficile pour plusieurs Marocains installés à Ottawa et Gatineau, après le séisme mortel qui a frappé la région de Marrakech dans la nuit de vendredi à samedi.

Le séisme de magnitude sept a fait plus de 2000 morts et 1832 blessés, dont 1220 dans un état grave, selon le bilan provisoire publié par le ministère de l’Intérieur du Maroc.

Devant la nature, on est toujours impuissant, quelle que soit la richesse, la force de la personne, peu importe le pays fort ou pas.[…] Je me force à ne pas pleurer , soupire Najat Ghannou, une Ottavienne d’origine marocaine.

Ouvrir en mode plein écran Najat Ghannou, l’Association canadienne des Marocains d’Ottawa et Gatineau Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Une situation d’autant plus difficile pour elle, qu’il y a à peine deux jours, Mme Ghannou profitait des moments privilégiés avec ses proches au Maroc.

Publicité

J’étais à la plage, c’était le paradis. [Soudainement], je me retrouve avec des débris et des dégâts […] on est bouleversé. On n’en croit pas nos yeux. On se dit : "c’est impossible" , ajoute-t-elle.

Pour le moment, le gouvernement marocain est toujours à la recherche de survivants dans les décombres. Ce qui pourrait alourdir le bilan.

Le plus dur pour la communauté marocaine c’est d'avoir l’impression de faire une course contre la montre et de se sentir impuissant , ajoute Reda El Mouktarid, ex-président de l’association Majid, des étudiants marocains de l’Université d’Ottawa.

La recherche est horrible parce que les minutes et les secondes [ sont comptées] pour retrouver les autres personnes , commente-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Reda El Mouktarid, ex-président de l’association Majid, des étudiants marocains de l’Université d’Ottawa Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Nous sommes vraiment touchés, parce que c’est qu’il y a nos familles là-bas, il y a nos proches. Même s’ils sont très loin, ça nous touche , ajoute Ahmed Ghannou.

Mobilisation et solidarité

Il faut se ressaisir pour avoir les idées claires [et] pouvoir aider, faire des choses qui pourraient être utiles à nos compatriotes , lance M. Ghannou.

Ouvrir en mode plein écran Ahmed Ghannou a immigré au Canada il y a plus de 30 ans. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Sa petite sœur, Najat Ghannou, qui est aussi la présidente de l’Association canadienne des Marocains d’Ottawa et Gatineau, compte créer un fonds pour aider les sinistrés , particulièrement dans les endroits les plus touchés par le séisme, comme la ville d'Agadir, entre autres.

On demande à la population canadienne de nous aider, pour venir en aide [ aux familles] de ces gens-là qui sont morts [ou] qui ont perdu leurs maisons. Ce sont des familles entières [ qui ont été ] disséminées hier [vendredi] , plaide-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le séisme au Maroc a fait plus de 1000 morts et le bilan pourrait continuer à grimper alors que les équipes de secours tentent de trouver des survivants à travers les ruines. Photo : Getty Images / AFP/FADEL SENNA

La Croix-Rouge internationale a alerté samedi la communauté internationale au sujet de l’importance des besoins du Maroc. Nous tablons sur des mois, voire des années de réponse , a mis en garde Hossam Elsharkawi, directeur régional, Proche-Orient et Afrique du Nord, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault ont exprimé leur soutien à toutes les personnes touchées par la catastrophe.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Le Maroc a décrété samedi un deuil national de trois jours à la suite du violent séisme, a annoncé le cabinet royal.

Avec les informations de Rebecca Kwan