Quelque 2500 bénévoles recherchés pour les Jeux du Québec à Sherbrooke.

À six mois de l'ouverture des Jeux du Québec, la Ville de Sherbrooke recherche 2500 bénévoles pour encadrer les jeunes sportifs qui arriveront des quatre coins de la province.

C'est du 1er au 9 mars prochain que la 56e finale des Jeux du Québec se déroulera à Sherbrooke. Ce sont les sports d'hiver qui seront à l'honneur.

Samedi, 150 directeurs de sites ont préparé l'opération Séduction de Bénévoles pour recruter la main-d'œuvre nécessaire à la tenue de l'événement.

Le directeur général des Jeux du Québec à Sherbrooke, Jocelyn Proulx, entend ratisser large pour recruter les bénévoles. Il y a beaucoup de gens qui sont disponibles pendant la semaine de relâche , fait-il valoir.

Déjà cet été, une tournée des festivals a permis de recueillir les noms de centaines d'intéressés. Dès le 20 septembre, une grande opération de recrutement sera lancée pour pourvoir les postes vacants sur les sites de compétitions et d'hébergement.

Pour inciter les citoyens à s'impliquer, Jocelyn Proulx pense à certaines mesures incitatives.

On demande un minium de 10 heures de bénévolat dans la semaine, deux blocs de 5 heures minimum, ce qui nous semble raisonnable. On sait qu'il y a des gens qui vont faire les neuf jours.

Des sportifs, des parents d'athlètes et même d'ex-olympiens sont en lices pour remplir ces fonctions.

Pour plusieurs, le souvenir d'une participation passée aux Jeux du Québec est au coeur de leur décision de s'impliquer bénévolement.

C'est le cas de la patineuse de vitesse Maryse Perreault qui sera responsable du site d'hébergement de Mitchell-Montcalm.

Avant sa carrière olympique, son passage aux Jeux du Québec à Jonquière en 1976 fut déterminant pour elle.

Le plus grand souvenir que j'ai, c'est d'avoir rencontré Gaétan Boucher et que je comprenne que cela pouvait être possible d'aller aux Jeux Olympiques. Je pense que la flamme s'est allumée à ce moment-là