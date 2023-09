Des tisserands réunis à Winnipeg pour l’amour de la laine

Des passionnés de textile se sont donné rendez-vous, samedi, au parc Red River Exhibition à Winnipeg pour le onzième Festival de la fibre du Manitoba. Au cours des deux jours de l'événement qui a débuté vendredi, plus de 2000 amateurs de laine étaient attendus, selon les organisateurs.

On a vu un besoin de connecter les producteurs de fibres du Manitoba, ceux qui élèvent des moutons et des alpagas à la communauté d'artisans , lance Margaret Brook, une organisatrice, samedi. La communauté d'artisans a grandi au cours des années. Les gens viennent, apprennent de nouvelles techniques et reviennent avec des amis.

Dans les allées, près de 80 exposants présentaient leurs produits, allant de foulards, peluches, tuques, mais aussi de laine à tisser. De plus, des moutons et alpagas se laissaient flatter.

La participante au festival, Deb Stewart, se réjouit d'y rencontrer des amis, mais aussi pour soutenir les producteurs locaux, voir toutes les couleurs vibrantes de laine et aussi pour s'inspirer.

J'aime faire des châles et des bas et je les donne tous. Tu le fais, tu partages et tu vas acheter plus de laine. En venant ici, ça donne tellement d'idées sur ce que tu peux faire , indique-t-elle. En tricotant, ça nous amène de bonnes pensées alors qu'on tricote quelque chose pour quelqu'un.

Ouvrir en mode plein écran Deb Stewart tricote depuis l'âge de 5 ans, et est une habituée du Festival de la fibre de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

La propriétaire de l'entreprise Borealis Beading, Melanie Gamache, qui se spécialise en perlage et qui tricote aussi en utilisant de la laine, abonde dans le même sens. L'artisanat est un art méditatif pour elle, mais aussi une façon de reconnecter avec son origine métisse.

Quand je fais des choses comme ça, ça me rapproche de ma culture francométisse , souligne-t-elle.

La laine dans la culture métisse, on l'utilise pour faire les capots. J'en ai déjà fait un, mais je ne le porte pas parce que c'est trop chaud , ajoute-t-elle en riant.

Un tricot durable

Membre du comité organisateur depuis deux ans et copropriétaire de la Ferme Fiola à Sainte-Geneviève, dans le sud-est du Manitoba, Christel Lanthier, remarque un engouement grandissant pour l'artisanat textile.

Depuis la pandémie, quand on était tous à la maison, il y a beaucoup de gens qui se sont mis au bricolage ou aux arts textiles.

Elle indique que la pandémie a aussi permis de prendre conscience de l'importance de l'alimentation locale mais aussi de penser davantage au textile local.

C'est une chance pour les gens de trouver des choses qui sont plutôt locales, pas juste la bouffe, mais aussi de réduire notre consommation de textiles d'outre-mer , dit Christel Lanthier.

Cependant, elle note que de faire ses propres vêtements ce n’est pas nécessairement moins cher que d'en acheter , lorsque questionnée à savoir si avec l'inflation les gens auront plus tendance à faire leur vêtement.

Ouvrir en mode plein écran Christel Lanthier est copropriétaire de la Ferme Fiola à Sainte-Geneviève, qui élève des moutons pour leur laine. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Toutefois, Christel Lanthier y voit une plus-value environnementale.

Les vêtements vont durer plus longtemps, parce qu'ils seront faits avec des matériaux de qualité. Et aussi les gens garderont ces vêtements plus longtemps parce que c'est fait avec du cœur, et il y aura cet attachement.

La ferme Fiola qui a commencé à avoir des moutons en 2016 en avait 5 à l'époque. Cette année, la ferme compte 50 moutons, dont la laine se fait tondre aux deux ans.