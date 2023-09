Le 23e marathon annuel de Regina se prépare sous la menace de la pollution de l’air

Plus de 4400 personnes vont prendre part au marathon Queen City prévu dimanche à Regina, mais les conditions météorologiques, caractérisées par la pollution de l'air en raison des feux de forêt, demeurent la grande incertitude.

Avant le marathon de dimanche, une course nocturne de cinq kilomètres s’est déroulée vendredi, et samedi les courses pour les enfants et les jeunes ainsi qu’une course familiale sont prévues.

Le marathon de Regina est une course de qualification pour celui de Boston, le plus ancien marathon du monde.

Vendredi soir, près de 18 600 dollars ont été collectés pour un objectif de 50 000 dollars, selon le site web du marathon.

Environnement Canada prévoit un mélange de soleil et de nuages et des températures maximales de 22°C à Regina tout au long du week-end.

Par ailleurs, les organisateurs de la course indiquent que la pollution de l'air à Regina, en raison des feux de forêt, devrait présenter un risque faible, selon la cote de santé de la qualité de l'air de vendredi.

Toutefois ils surveilleront les conditions météorologiques dimanche, selon le directeur de la course, Shawn Weimer, qui est également directeur général de Run Regina.

Des bénévoles seront positionnés tout au long du parcours et des ambulanciers seront sur place en cas de nécessité.

Selon le professeur et chef de la division de médecine respiratoire à l'Université de Colombie-Britannique, Christopher Carlsten, les participants doivent vérifier les prévisions et tenir compte de leur propre état de santé avant de participer à l'événement. Il les invite aussi à élaborer un plan au cas où ils ressentiraient une gêne pendant la course.

Luisa Giles, professeure adjointe de kinésiologie à l'Université de Fraser Valley à Abbotsford, en Colombie-Britannique invite les coureurs à se laisser guider par leurs symptômes, si les conditions atmosphériques ne sont pas bonnes

Si vous avez des symptômes liés à la pollution de l'air, comme une oppression thoracique, une respiration sifflante ou un essoufflement, ne les ignorez pas , suggère Mme Giles.

Les événements virtuels prévus dans le cadre de ce marathon se déroulent du 11 septembre au 12 octobre.

Avec les informations de Nicholas Frew