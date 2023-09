La Saskatchewan connaît une saison des tornades historiquement basse

La saison des tornades a été historiquement basse cet été en Saskatchewan, et selon des experts, les temps chauds et secs ainsi que la fumée des feux de forêt pourraient être en cause.

La Saskatchewan a été frappée par une seule tornade cette saison, au mois de mai, à l’extérieur de Regina.

Ce n'était jamais arrivé depuis qu'Environnement Canada les référence chaque année, c'est-à-dire depuis 1984.

Ce nombre exceptionnellement bas de tornades pourrait notamment s'expliquer par les temps secs dans la province, selon Terri Lang, météorologue de l'agence fédérale.

Elle explique que l'humidité ambiante contribue à la formation des tornades.

Si le temps est sec, les cultures ne dégagent pas autant d'humidité. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'humidité que les cultures dégagent et qui les mouille. Et c'est ce qui explique en grande partie les orages que l'on observe dans les Prairies , soutient Terri Lang.

La forte présence de fumées des feux de forêt en Saskatchewan pourrait aussi avoir influencé le petit nombre de tornades dans la province, croit le directeur général du Northern Tornadoes Project à l’Université Western en Ontario, David Sills.

Lorsqu’il y a beaucoup de fumée d'incendie, cela peut diminuer la température maximale pendant la journée. Il y a donc moins d'énergie pour les orages, et donc pour les tornades , indique-t-il.

David Sills ajoute que leNorthern Tornadoes Project a enregistré pour la Saskatchewan le nombre de tornades le plus bas au Canada cette année depuis 2017.

Un déplacement vers l’Est?

L'Ontario et le Québec n'ont cependant pas été épargnés par la saison des tornades cet été.

David Sills explique que la trajectoire des tornades, qui passe habituellement par les Prairies, pourrait être en train de se déplacer vers l'est du pays.

L’expert explique que ce déplacement de tornades d’ouest en est a été étudié également aux États-Unis.

Les données collectées dans le cadre du Northern Tornadoes Project laissent croire que le même phénomène se produit au Canada.

Selon lui, plus d’études doivent encore être faites pour expliquer ce phénomène. Mais il croit que cela pourrait être dû aux changements climatiques.

Même les études menées aux États-Unis, où l'on étudie la question depuis plusieurs années, n'ont pas encore établi de lien direct avec les changements climatiques. C'est un sujet qu'ils continuent d'étudier , explique David Sills.

Mais il semble bien qu'il y ait un lien avec le changement climatique. Fondamentalement, l'Ouest s'assèche. Lorsque les conditions sont sèches et chaudes, les orages ne sont pas aussi nombreux, poursuit-il.

Avec les informations de Ethan Williams