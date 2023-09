Personnes handicapées : un Torontois triomphe face à Air Canada

Sept ans après s'être vu refuser l'accès à un vol d'Air Canada en raison de la taille de son fauteuil roulant électrique, Tim Rose a obtenu gain de cause. L'Office des transports du Canada a statué que la plus grande compagnie aérienne du pays doit en faire davantage pour accommoder les passagers ayant des dispositifs de mobilité.

M. Rose, résident de Toronto, préparait un voyage à Cleveland, Ohio, en 2016 pour une présentation sur la sensibilisation au handicap auprès des grandes entreprises. Lorsqu'il a tenté de réserver son vol par téléphone, Air Canada a qualifié son fauteuil roulant, spécialement conçu pour lui et source de son indépendance, de bagage surdimensionné. Pour cette raison, il a dû se rendre à Cleveland en voiture.

Avec l'assistance du Centre de recherche sur les politiques en matière d’incapacité au travail (ARCH), M. Rose a porté son cas devant L'Office des transports du Canada, un tribunal quasi-judiciaire traitant des questions de transport réglementées par le gouvernement fédéral.

La décision du tribunal stipule qu'Air Canada doit trouver une solution si elle reçoit un préavis d'au moins 21 jours si un fauteuil roulant ne peut pas être embarqué dans un avion. La compagnie aérienne doit alors assurer le transport du passager et de son fauteuil roulant le jour de son choix. Si cela s'avère raisonnablement impossible , la compagnie aérienne doit les accommoder la veille ou le lendemain, selon la décision rendue le 11 août.

Publicité

Le seul

Après des années de litige, M. Rose s'est dit abasourdi par cette décision.

Lors de l'audience, Air Canada avait soutenu que M. Rose était le seul passager à avoir été refusé en raison de la taille de son fauteuil roulant lors d'un vol transfrontalier. M. Rose se réjouit surtout que l'Office reconnaisse que son cas n'était pas isolé.

Dans sa décision, les membres de l'Office Elizabeth C. Barker, Heather Smith et Mary Tobin Oates ont souligné qu'Air Canada avait créé des itinéraires inaccessibles en raison de ses choix en matière d'équipement et de planification.

Changer d’avion... ou de ligne aérienne

Cette décision pourrait contraindre la compagnie aérienne à changer d'avion pour accommoder les utilisateurs de fauteuils roulants. Air Canada pourrait aussi faire appel à un autre transporteur pouvant les accueillir - et devra couvrir la différence de coût si tel est le cas. La compagnie aérienne a été sommée de mettre en œuvre ces mesures au plus tard le 20 décembre.

Un porte-parole d'Air Canada a déclaré que la compagnie examinait le jugement.

Publicité

Il s'agit notamment d'évaluer ses exigences extrêmement complexes, qui nous amènent à remplacer des avions de manière ponctuelle, et les effets que cela aurait sur d'autres clients ainsi que sur notre calendrier et nos opérations habituels , a déclaré Peter Fitzpatrick par courriel.

Rester dans son fauteuil en avion

Bien que la communauté des personnes handicapées se réjouisse de la décision en faveur de M. Rose, elle estime que d'autres problèmes persistent lors des voyages aériens pour les gens en fauteuil roulant, notamment les dommages causés aux dispositifs personnalisés lorsqu'ils sont placés en soute.

Ouvrir en mode plein écran Maayan Ziv est la PDG d'AccessNow. Photo : Radio-Canada / CBC

Maayan Ziv, activiste pour les personnes handicapées et fondatrice et PDG d'AccessNow, une application mobile qui facilite la recherche de lieux accessibles, estime qu'une solution existe pour résoudre bon nombre des problèmes liés aux déplacements en avion. Selon elle, si Tim Rose avait pu monter à bord de l'avion et rester dans son fauteuil roulant pendant le vol, ces problèmes n'auraient pas persisté. Elle rappelle que les personnes handicapées peuvent rester dans leur dispositif de mobilité lorsqu'elles utilisent d'autres modes de transport tels que les bateaux, les taxis, les métros et les bus, mais qu'elles sont contraintes de s'en séparer lorsqu'elles voyagent en avion.

Mme Ziv a vécu une expérience similaire il y a un an, se retrouvant bloquée à l'aéroport de Tel Aviv car son fauteuil roulant avait été gravement endommagé lors d'un vol d'Air Canada. À l'époque, Air Canada avait admis ne pas avoir respecté ses niveaux de service normaux pour Mme Ziv et avait organisé un service de fauteuil roulant spécialisé en guise de compensation.

Changer de destination en raison de restrictions

Victoria Lacey, qui se déplace en fauteuil roulant et qui est passionnée de voyages, estime que cette décision pourrait avoir un impact significatif. Elle explique que sa famille a même changé de destination de vacances pour trouver un avion capable d'accueillir son fauteuil roulant.

Tout comme Mme Ziv, elle espère que les compagnies aériennes rendront possible pour les passagers de monter à bord des vols tout en restant dans leur fauteuil roulant. Mme Lacey affirme que devoir quitter son fauteuil roulant pendant un vol est très stressant et douloureux pour elle, car son fauteuil est spécialement conçu pour soutenir son corps et sa respiration. Elle le fait parce qu'elle adore voyager et souhaite découvrir le monde.

En juin, Delta Airlines a présenté un prototype de siège permettant aux passagers de rester dans leur fauteuil roulant pendant tout un vol. Ce prototype a été développé en partenariat avec Air4All, une société britannique spécialisée dans les voyages aériens accessibles, et a été exposé à l'Aircraft Interiors Expo en Allemagne.

Mme Ziv est convaincue que voyager en fauteuil roulant finira par devenir plus facile. Selon elle, tout dépend du coût, de la volonté politique et de la reconnaissance du fait que les personnes handicapées ne sont pas traitées équitablement lors des voyages en avion.

Avec les informations de CBC News