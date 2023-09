Le tremblement de terre qui s’est produit tard vendredi soir au Maroc cause beaucoup d’émotions chez les membres de la diaspora marocaine vivant au Canada.

Au Nouveau-Brunswick, ils sont plus de 2000 Marocaines et Marocains.

C'est sûr que ce n'est pas facile lorsqu'on est à plus de 6000 kilomètres de loin. On est loin de nos familles, on ne sait pas exactement ce qui se passe , a expliqué samedi le président de l'Association marocaine du Nouveau-Brunswick, Mohammed Chekkouri.

C'est plus à travers les médias sociaux et les appels qu'on essaie d'avoir les nouvelles. Puis plus que ça avançait, plus qu'on regardait comment c'était tragique et douloureux , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Mohammed Chekkouri, président de l'Association marocaine du Nouveau-Brunswick, en entrevue samedi au Téléjournal Acadie. Photo : Radio-Canada

Selon un bilan provisoire samedi, le séisme avait fait plus de 1000 morts.

Mohammed Chekkouri, qui vit à Moncton depuis plus de 20 ans, est lui-même originaire de Safi, près de Marrakech. Ma famille, mes parents sont encore à Safi. C'est à travers eux que j'ai reçu cette information, ça venait juste d’arriver , a-t-il raconté samedi après-midi au Téléjournal Acadie.

C'était terrifiant de voir, leurs visages avec de la peur, ils ne comprenaient pas non plus qu'est ce qui se passe , a-t-il expliqué. J'ai aussi une amie acadienne qui est présentement à Marrakesh, qui était arrivée pour une visite, et elle m'a texté tout de suite après le tremblement .

Il peut ainsi suivre l’évolution des événements. Les gens sont encore sous le choc. J'ai compris que la vie continue quand même, des magasins sont ouverts pour essayer de répondre aux besoins des gens , dit-il.

Publicité

Ça sera pas facile, mais j'ai confiance. Les gens de la région, c'est pas la première fois qu'ils vont vivre un incident terrible. En 1994, ils ont eu des attentats et ils ont surmonté , déclare Mohammed Chekkouri.

Comment aider le Maroc?

On a reçu beaucoup, beaucoup de messages de solidarité, de gens de partout ici en province, que ce soient des Acadiens, des anglophones, de gens de d'autres pays [...] pour demander comment ce qu'ils peuvent nous aider, pour apporter leur soutien , a souligné samedi Mohammed Chekkouri.

Peiné et bouleversé par ce drame, it dit que le regroupement qu’il représente réfléchit aux meilleures façons d’aider, que ce soit une collecte de fonds ou autre.

Il invite le public à consulter la page Facebook officielle de l'Association marocaine du Nouveau-Brunswick, qui y publiera les façons de soutenir les personnes affectées.

Ça ne fait pas encore 24 heures, on attend de voir les nouvelles, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il manque [...] qu’est-ce que sera le besoin potentiel , dit-il.

Avec les renseignements de Janic Godin