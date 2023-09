Des résidents militent pour protéger leur habitation des promoteurs immobiliers

Des résidents du quartier Leaside de Toronto militent pour que leur complexe d’habitations locatives obtienne une désignation patrimoniale de la Ville afin de protéger les bâtiments construits dans les années 40. Ils veulent ainsi éviter que des promoteurs immobiliers ne rasent le terrain pour y construire des tours à condo dans un contexte de crise de logement.

Arlette Poutaraud a signé une pétition pour réclamer cette reconnaissance patrimoniale, car si le complexe où elle vit devait être vendu à un promoteur, elle croit que certains résidents auraient des difficultés à se reloger. Il y a des gens à la retraite qui n’ont pas les moyens de louer un appartement à 2000 ou 3000 dollars par mois , explique-t-elle.

La résidente, qui vit dans le quartier depuis une quarantaine d’années, dit vouloir le préserver pour qu’il reste authentique. Ce n’est pas moderne, il n’y a pas d'ascenseur, de garage souterrain et c'est ça qu’on aime , lance-t-elle.

Ça ne plaît pas à tout le monde parce que c’est ancien et c’est rustique. Mais c'est confortable et on y vit très bien , poursuit la militante.

Il y a une histoire dans ce coin et on y est attaché. Les arbres, la verdure... vous n'avez pas ça en ville , ajoute-t-elle.

Pourquoi détruire la nature? On dit qu'on a besoin d'espaces verts, d'oxygène, et ils veulent cimenter la ville. C'est pas très écologique tout ça!

Mme Poutaraud estime que Leaside est un quartier agréable et sécuritaire car les voisins sont civilisés et très solidaires les uns des autres. On est une communauté, les gens s'entraident, ils se connaissent .

La résidente compare les maisons basses de son complexe aux grandes tours d’immeubles où il faut buzzer pour rentrer au parking et accéder aux ascenseurs . Dans ces conditions, dit-elle, personne ne se voit, c'est des groupes d'étrangers, les gens n'arrivent pas à se connaitre .

Même son de cloche du côté de Daniel Parrocki, résident depuis 1993.

Selon lui, Leaside est le meilleur quartier de Toronto , et les résidents de son complexe ont peur de devoir partir si un développeur achète le terrain. Ils n'auraient pas les moyens de s'acheter ici un appartement dans une tour de 20 étages si cela devait être construit, c'est trop cher , insiste-t-il.

On ne veut pas partir de cet endroit, c'est notre lieu de vie.

Il y a beaucoup de culture dans ce quartier, il y a beaucoup de restaurants, de magasins de couture, des cafés, des boulangeries, des pharmacies , poursuit M. Parrocki pour qui ce complexe résidentiel est unique à Toronto. C’est une oasis, il n’y en a pas d'autres comme ça.

De son côté, l’urbaniste Ken Greenberg salue les efforts des résidents qui se battent pour protéger leur résidence. Mais, selon lui, une désignation patrimoniale n'est probablement pas une garantie de succès.

Vous pouvez vous retrouver dans une situation étrange où vous sauvez les bâtiments, mais où les logements ne font que devenir de plus en plus chers.

Selon lui, la désignation patrimoniale n'est pas une fin en soi, même si elle peut empêcher la démolition immédiate du complexe. Il s'agit plutôt, dit-il, de préserver les logements abordables à l’heure où ils sont de plus en plus rares.

