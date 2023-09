Des exercices de sauvetage menés dans la baie de Gaspé

Des exercices de sauvetage menés par la Garde côtière auxiliaire ont eu lieu dans la baie de Gaspé samedi. Une occasion pour certains d’observer les manœuvres et pour d’autres de perfectionner les techniques en mer.

Une cinquantaine de participants venus de différents secteurs de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent ont pris part à des simulations pour porter secours à des navires en difficulté.

Je fais aussi partie des pompiers , dit la participante Geneviève Bouffard. On a une équipe nautique, c'était tout un processus de formation qui allait de soi , croit-elle.

C’est d’être plus à l’aise avec l’embarcation, avec les manœuvres d’accostage, de moteur. S’il y a deux bateaux qui doivent se coller ensemble, d’être capable de rester sur place. On a fait un rappel des premiers soins aussi, tantôt on va faire plus de la cartographie et de la communication , détaille Mme Bouchard.

Des participants prennent part à la formation de sauvetage en mer.

C’est le fun de sentir qu’on a des connaissances et de plus en plus les compétences pour intervenir et aider s’il se passe quelque chose , soutient pour sa part Océane Brochu, une autre participante.

L’activité est organisée par la Garde côtière auxiliaire, un organisme bénévole créé en 1978, qui regroupe près de 5000 sauveteurs au pays, dont 750 au Québec.

Une formation de plus en plus nécessaire

Dans des endroits comme ça, où il y a beaucoup d'utilisateurs, mais où les ressources primaires sont plus loin, ça justifie le fait qu'il y ait des unités de la Garde côtière auxiliaire, qui sont des bénévoles formés, équipés, mais sur appel seulement , explique Stéphane Boudreau, membre de l'unité de la Baie des Chaleurs de la Garde côtière auxiliaire.

Stéphane Boudreau est membre de l'unité de la Baie des Chaleurs de la Garde côtière auxiliaire.

Depuis quelques années, le nombre de plaisanciers a augmenté. Ils s'aventurent parfois en mer sans avoir une bonne connaissance de l'environnement.

Il y a de plus en plus de néophytes qui vont sur l'eau. On n’a jamais eu autant d'appels pour intervenir en mer. La présence de la Garde côtière auxiliaire est d'autant plus nécessaire , estime M. Boudreau.

La Garde côtière auxiliaire a aussi profité de la journée pour récompenser son directeur, Ted Savage. Il a contribué à améliorer la qualité des services d'urgence et à coordonner la réponse entre les intervenants dans l'Est-du-Québec.

Ted Savage a remporté un prix pour les bons services qu'il a rendus.

Il faut travailler ensemble, il le faut. N'importe où dans l'Est-du-Québec, la GRC, police, ambulancier, la Garde côtière, c'est un peu ça la différence dans notre secteur , soutient M. Savage.

Il estime que les régions gagneraient à être mieux équipées. La nature des missions dans l'Est-du-Québec, on peut partir pour 12 ou 18 heures dans des conditions affreuses. On veut avoir ce qu'il faut , souligne le directeur de la Garde côtière auxiliaire.

D'après les informations de Stéphanie Rousseau