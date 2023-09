Des répercussions du séisme du Maroc jusqu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi résonne jusqu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plusieurs membres de la diaspora marocaine établis dans la région depuis des années suivent à distance les derniers événements dans leur pays d'origine.

C'est le cas de Naoual Elmouaffaq, qui vit au Saguenay depuis plus de 25 ans. Sa famille se trouve près de Marrakech, qui a été secouée par ce tremblement de terre. Bien qu'aucun de ses proches n'ait été blessé, les dernières heures ont été angoissantes

Ouvrir en mode plein écran La ville de Marrakech a subi d'importants dommages. Photo : via reuters / Jana Meerman

C’est stressant, a-t-elle lancé. Toute la soirée, hier, même une partie de la nuit, comme eux, ils ne dormaient pas, moi non plus je ne dormais pas. Je savais que tout le monde était dehors. Une chance que pour eux, il n’est rien arrivé de grave, par rapport à d’autres pour qui c’étaient pires.

Publicité

Un appel plus qu’inquiétant

La Saguenéenne d'adoption, qui retourne au Maroc environ une fois par année, a appris la nouvelle à la suite d'un appel téléphonique avec sa sœur.

Je n’avais pas entendu mon téléphone. Cinq minutes après ça, je regarde mon téléphone, j’appelle normalement, parce que je n’avais pas encore ouvert la télé, a raconté Naoual Elmouaffaq. Et c’est là que j’ai commencé à entendre des cris. Donc, on m’explique, ma sœur m’appelle et l’autre aussi m’appelle. Là, j’ai commencé à appeler tout le monde. Ils ont passé la nuit dans la rue parce qu’ils avaient peur de rentrer.

Comme eux, ils vivent là-bas, moi, je suis ici, je ne peux rien faire. Tu dis : "s’il arrive quelque chose, je ne peux rien faire." Je suis loin.

Une nièce au Maroc

La nièce de Mme Elmouaffaq, Waffa Abderazik, se trouvait en vacances à Agadir, à environ 250 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, lors de la catastrophe naturelle. Elle et sa famille prenaient part à un festival quand les premières secousses ont eu lieu. Il y avait beaucoup de gens qui couraient dans tous les sens. C'était vraiment une grosse, grosse panique, c’était vraiment terrifiant.

Ouvrir en mode plein écran Les personnes endeuillées se comptent par milliers samedi au Maroc, alors que plus de 1000 personnes sont mortes dans un important séisme qui a frappé le pays durant la nuit. Photo : Getty Images / AFP/FADEL SENNA

Elle explique que c’est la première fois qu’elle vivait un tremblement de terre de la sorte. Elle a craint pour sa sécurité et celle de sa famille. J'avais mon petit bébé dans la poussette et avec la panique, le monde… Quand je me rappelle ce moment, ça me fait mal au cœur, les gens ont commencé à bousculer la poussette , a raconté Waffa Abderazik avec émotion.

La femme a dû passer la nuit à l'extérieur de l'hôtel avec son conjoint et son enfant. Elle a une pensée pour les familles des nombreuses victimes.

Avec les informations de Roby St-Gelais