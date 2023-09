Les partis d’opposition du Québec assurent que le gouvernement caquiste a les moyens d’agir contre la hausse du coût de la vie mais qu’il « dort au gaz » avec des mesures ponctuelles « à même les fonds publics » pendant que les Québécois « en arrachent ».

S’ils divergent quant aux meilleurs moyens d'y arriver, les chefs des trois partis d’opposition ont du moins semblé d’accord sur un point : le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) n’en fait pas assez pour aider les Québécois. C’est ce qu’ils ont défendu lors d’un débat à l’émission Les faits d’abord, sur les ondes d’ICI Première.

La hausse des loyers et des taux d’hypothèque

C’est quoi, le premier poste de dépense de toutes les familles québécoises, qu’elles soient locataires ou propriétaires? a demandé le co-porte-parole de QS , Gabriel Nadeau-Dubois. C’est de se mettre un toit sur la tête. Si on veut lutter contre l’explosion du coût de la vie, il n'y a pas de raccourci : il faut régler la crise du logement.

Il a toutefois rappelé que la CAQ a nié l’existence même de la crise du logement pendant des années. Ces propos ont été appuyés par le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon.

Les chefs péquiste et solidaire ont également soulevé le refus de la CAQ de faire pression auprès de la Banque du Canada pour geler la hausse des taux d’intérêt, à l'instar de ce qu’ont récemment fait les gouvernements de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.

La Banque du Canada a la décision finale, elle est indépendante, personne ne peut exercer de pression, il n’y a pas de lien d’autorité , a déclaré Paul St-Pierre Plamondon en réponse à plusieurs intervenants qui défendent depuis plusieurs mois l’indépendance de l’institution monétaire canadienne.

Mais le rôle des politiciens, c’est de veiller au bien-être des citoyens, et lorsqu’une décision manque potentiellement de prudence, lorsqu’on ne s’explique pas une politique, les politiciens ont la responsabilité d’intervenir et de dire : "On voit des dynamiques économiques et sociales inquiétantes et ça menace le bien-être d’une partie de nos citoyens."

C’est un appel à la prudence qui me semble responsable et nécessaire, et je suis déçu que le premier ministre du Québec n’ait pas eu la même volonté politique que ceux en Colombie-Britannique et en Ontario.

Hausse des prix à l’épicerie

La crise du logement, selon Gabriel Nadeau-Dubois, se reflète dans le panier d’épicerie des Québécois. Quand les loyers et les hypothèques augmentent plus vite que les salaires, qu’est-ce qui arrive? On compresse dans les autres dépenses, notamment l’alimentation. C’est ce qui explique que les banques alimentaires aujourd’hui sont remplies de gens et que de plus en plus de gens travaillent à temps plein.

Le chef péquiste a quant à lui déploré le manque d’intérêt que la CAQ a récemment porté aux propositions des partis d’opposition en ce qui a trait à la question très sensible de l’épicerie .

On a fait six propositions, dont une loi sur le gaspillage alimentaire, des repas garantis pour les élèves au primaire, convoquer les géants de l'alimentation pour qu’ils nous offrent des explications [au sujet de la hausse des prix et de leurs revenus records] et faire un bureau de la concurrence pour faire baisser les prix pour qu’il y ait réellement de la concurrence , a rappelé Paul St-Pierre Plamondon.

Le chef libéral Marc Tanguay s’est quant à lui demandé pourquoi la CAQ impose encore la taxe de vente sur des produits essentiels.

La taxe de vente du Québec, c’est presque 10 %. Payer près de 10 % en plus de la facture de l’inflation sur des produits essentiels – savon, shampoing, dentifrice –, nous pouvons agir là-dessus.

Aide aux plus vulnérables

M. Tanguay a aussi insisté sur le fait que le crédit d’impôt de 2000 $ offert aux aînés par la CAQ n’est pas vraiment un crédit d’impôt remboursable. Vous devez payer de l’impôt pour l’avoir. Quand il est remboursable, vous l’avez même si vous ne payez pas d’impôts. Selon lui, un crédit d’impôt véritablement remboursable est nécessaire.

Gabriel Nadeau-Dubois s’est aussi attaqué à une mesure fiscale caquiste, soit la baisse d’impôts annoncée dans le plus récent budget et mise en œuvre cet été. Quand on baisse les impôts comme la CAQ l'a fait, qui ça aide le plus et qui ça aide le moins? Cette baisse d’impôts, elle a donné près d’une centaine de dollars dans les poches d’une caissière qui travaille dans une épicerie, par exemple. Dans les poches du PDG de la chaîne d’épiceries en question, ça représente plus de 800 $ de baisse d’impôts.

Ça a aidé, toutes proportions gardées, huit fois plus les gens en haut de l’échelle que les gens en bas de l’échelle.

Le chef libéral a également souligné que les 940 millions de dollars que le fédéral a donnés à François Legault et à la CAQ ont été détournés . [Ce montant] n’a pas été mis dans le système pour venir éliminer, entre autres, les taux d’intérêt à 7 % sur les prêts étudiants.

Enfin, au sujet des familles, ce n’est pas normal qu’au Québec, on paie encore 50, 60 $ [par jour] dans une garderie privée... quand vous trouvez une place. Il faut les convertir, parce que même après le crédit d’impôt aux familles, [une place] vous revient plus cher que 8,85 $ [par jour, comme dans les centres de la petite enfance] .

La politique budgétaire de la CAQ fonctionne, se défend Geneviève Guilbault

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, était également présente lors du débat à l’émission Les faits d’abord. Notre concept depuis 2018, c’est d’aligner notre politique budgétaire sur la politique monétaire, et ça fonctionne , a-t-elle fait valoir avant d’énumérer une série de mesures prises par le gouvernement caquiste depuis son arrivée au pouvoir, en 2018.

Les chèques qu’on a donnés en 2022, les crédits d’impôt augmentés pour plusieurs aînés du Québec, les taux d’augmentation bloqués à 3 % pour les permis de conduire, pour Hydro-Québec, pour les frais de scolarité, pour les services de garde, pour les cotisations en CHSLD … On a vraiment réduit le fardeau fiscal des Québécois, en plus de leur donner des aides ponctuelles pour affronter le coût de la vie, et c’est le même principe directeur qu’on va continuer de suivre.

M. Guilbault a également assuré que la CAQ a augmenté l’aide sociale de 50 %.

Si on avait écouté mes trois collègues qui disent aujourd’hui que les gens manquent d’argent, ils étaient tous contre l’argent qu’on a remis dans le portefeuille depuis un an.

Des mesures peu structurantes, déplorent les partis d’opposition

Néanmoins, les trois partis d’opposition n’ont pas été impressionnés par ces mesures, qu’ils jugent trop peu structurantes à long terme.

Il y a une paresse de ne pas aller à la source des problèmes, de ne pas protéger le consommateur, a lancé Paul St-Pierre Plamondon. Et c’est ça, le mandat du gouvernement du Québec, de protéger son monde. Et une fois de temps en temps, faire une mesure qui paraît bien mais qui ne change rien aux problèmes structurels, ce n’est pas ça.

Geneviève Guilbault a assuré que la CAQ allait présenter des mesures structurantes dans ses prochains gestes budgétaires . Mais en attendant, à court et moyen terme, il faut aider les Québécois à affronter le coût de la vie au quotidien jusqu’à ce qu’on revienne à des taux d’inflation de 2 % , a-t-elle ajouté.