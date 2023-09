Incursion au cœur du Raid Témiscamingue

C'est sous un soleil radieux mais brumeux et un mercure sous les 8 degrés que les 25 équipes du Raid Témiscamingue se sont lancées dans la course samedi matin.

Après avoir complété une boucle en vélo, les participants devaient courir pour se rendre au bord du lac des Quinze, où un canot les attendait.

Plusieurs épreuves de course, de nage et de cordes attendent les 50 participants tout au long de la fin de semaine.

Une course de longue haleine

Rencontrés au bout d’un rang à Moffet, les Laurentiens Alexis Lapointe et Tristan Zotier se dépêchaient à enfiler leur veste de flottaison. On s'est mouillé les pieds très tôt, mais on a un beau soleil, la journée est belle et l'enthousiasme est là , observe M.Lapointe.

Alexis Lapointe et Tristan Zotier s'apprêtaient à partir en canot sur le lac des Quinze. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

En arrivant au point de transition, quelques équipes avouaient s'être perdues en chemin, alors qu'elles doivent s'orienter à l'aide de cartes et de boussoles.

On s'est trompés de chemin en sortant de l'eau. On a reviré de bord dans un champ de patates , explique une participante à la caméra de l’équipe télévisuelle, qui produira une émission de trente minutes.

Nous avons retrouvé les participants à leur sortie de l'eau, à la Pointe-aux-Roches de Latulipe, où ils devaient ensuite transporter leur canot sur une distance d'environ un kilomètre, dans un sentier peu dégagé.

Les Brésiliens Thiago Elias et Jose Neto semblaient confiants quant à leur performance avant le début du portage. Ils se sont d’ailleurs classés second dans le classement de la première journée. C’est l’équipe Def Leoppard qui menait samedi en fin de journée.

Les participants doivent sortir de leur embarcation pour poursuivre le parcours en portage dans un sentier. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La température s’est peu à peu réchauffée en matinée, au plus grand bonheur de bien des participants. Ce sont des conditions idéales pour la course , se réjouit Jean-Thomas Boily, directeur des opérations chez Endurance Aventure.

Le duo père et fils champions de la première édition, les Canadiens Dan et Adam Mallory, étaient satisfaits de leur performance au moment de les rencontrer.

Nous avons de bons compétiteurs provenant de partout à travers le monde, mais jusqu'à présent, nous en avons dépassé un certain nombre et nous espérons en dépasser beaucoup plus , exprimait avec confiance Dan Mallory, âgé de 72 ans, alors qu’il se préparait à repartir.

Dan et Adam Mallory, étaient satisfaits de leur performance au moment de les rencontrer. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La beauté du territoire et la présence de la faune sauvage ont certainement retenu l’attention du coureur.

Des équipes bien soutenues

Bravo, continuez comme ça ! , pouvait-on entendre tout au long du parcours. Les encouragements provenaient tout autant des membres organisateurs que des proches et des gens venus soutenir les coureurs.

Chacune des équipes s’est dotée d’assistants qui tiennent un rôle essentiel, comme l'explique Marie Aubry, qui accompagne l'équipe témiscamienne des Narvalos. On va venir les assister dans les moments où il faut changer le matériel, pour les moments de ravitaillement et on va être là pour les soutenir moralement , explique-t-elle.

Lise Wambacq, Marie Aubry et Marie-Joe Morin forment l'équipe d'assistance des Narvalos. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Ses deux coéquipières, Lise Wambacq et Marie-Joe Morin, tenaient à s’impliquer dans la course de leurs amis. Je trouvais le concept du Raid vraiment sympa et je voulais vraiment m’impliquer, mais ‘sportivement’ parlant je ne me sentais pas de niveau pour faire la course, donc j’ai voulu aider une équipe , indique Mme Wambacq.

Ce sont plus de 150 bénévoles qui contribuent à la tenue de l’événement. Le Raid Témiscamingue se poursuit jusqu’à dimanche.