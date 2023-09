Lors du dernier jour de leur congrès national, samedi à Québec, les délégués conservateurs se sont prononcés à 69,2 % en faveur d'une résolution destinée à encadrer les transitions de genre des mineurs. Le vote a eu lieu lors de la séance plénière sur les politiques.

Ainsi, selon les militants, un gouvernement conservateur devrait interdire les interventions médicales ou chirurgicales qui altèrent la vie pour les personnes mineures qui souhaitent effectuer une transition de genre.

Une déléguée qui a indiqué être médecin a lancé au micro qu'un vote en faveur de cette proposition est un vote contre ce pour quoi vous dites être en faveur et représente de la pure hypocrisie .

Un délégué est aussi venu dire que ce débat regarde les provinces. Ce n'est pas une affaire de compétences fédérales ou provinciales, lui a répliqué une déléguée en faveur de la résolution.

Cette rhétorique est similaire à celle défendue aux États-Unis, notamment en Floride, où le gouverneur Ron DeSantis a entériné une loi qui interdit les soins de transition pour les jeunes transgenres.

Selon de nombreux professionnels de la santé, parents et défenseurs des jeunes LGBTQ, cette mesure les expose à un plus grand risque de suicide et de dépression.

Ouvrir en mode plein écran Le Parti conservateur a tenu son congrès à Québec du 7 au 9 septembre 2023. Photo : Radio-Canada / David Richard

Sortir de l'idéologie woke

Les conservateurs ont également adopté à 94,6 % une résolution qui appelle à mettre fin à la discrimination positive dans le financement des chaires de recherche. Il faut sortir l'idéologie woke de la politique , a affirmé au micro un militant issu de la diversité.

La résolution visant à interdire les ateliers sur l'inclusion, la diversité et l'équité qu'ils considèrent comme un endoctrinement idéologique a reçu 81,5 % d'appui. Un délégué noir s'est opposé à cette résolution, disant estimer que ceux qui ne veulent pas adopter les valeurs d'une organisation peuvent aller travailler ailleurs.

Fait notable : des élus du Québec et un délégué sont venus à plusieurs reprises signaler aux membres les très nombreuses fautes de français dans la traduction des résolutions.

Une résolution fiscale proposant d'allouer tout excédent budgétaire au remboursement de la dette a reçu 91,4 % d'appuis. Les délégués veulent aussi, dans une proportion de 83,7 %, qu'un gouvernement conservateur appuie l'utilisation continue du pétrole et du gaz.

Les conservateurs souhaitent à 78,2 % éliminer la TPS sur les produits de maternité, à 95,2 % faire abroger la Loi sur les nouvelles en ligne – qu'ils perçoivent comme une atteinte à la liberté d'expression – et à 79,7 % que leur parti adopte une politique étrangère ferme à l'endroit de la Chine.

Enfin, une résolution favorable à la construction de trains à grande vitesse a été adoptée, mais seulement avec 69,2 % des votes. Un délégué qui s'opposait à cette résolution a expliqué que les trains de marchandises ne peuvent pas attendre le passage d'un TGV.

Les délégués de l'Alberta, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve se sont aussi majoritairement prononcés contre cette dernière proposition.