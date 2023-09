Le Rouge et Noir d’Ottawa s’incline face aux Tiger-Cats de Hamilton

Les Tiger-Cats de Hamilton ont balayé leur série contre le Rouge et Noir en l'emportant 27-24 vendredi soir, au TD Place d'Ottawa. Le Rouge et Noir (3-9) a perdu un sixième match de suite et se retrouve dernier de la section Est.

Alors que le Rouge et Noir se dirigeait vers le milieu de terrain à la fin du quatrième quart, le quart-arrière Dustin Crum s'est fait enlever le ballon des mains. Ted Laurent des Tiger-Cats l'a récupéré avec 69 secondes à jouer et l'équipe a écoulé le temps restant pour l'emporter.

Le Rouge et Noir a perdu 16 matchs de suite à domicile contre des rivaux de division. Leur dernier gain remonte à novembre 2018, contre les Argonauts.

Taylor Powell des Tiger-Cats a terminé le match avec 21 passes complétées sur 32, pour 326 verges et trois touchés. Tim White a réussi sept attrapés, pour 180 verges.

Tim White (12) des Tiger-Cats de Hamilton court avec le ballon contre Cariel Brooks (25) des Redblacks d'Ottawa lors de la deuxième mi-temps du match de football de la LCF à Ottawa, le vendredi 8 septembre 2023. Photo : La Presse canadienne / Matt Zambonin

Crum a été 17 en 26, pour 260 verges de gain, et une interception. Il a également obtenu 42 verges par la course et un fait touché.

Après une première demie plutôt banale, les deux équipes sont revenues en force en deuxième demie et ont totalisé six touchés et 42 points.

Ante Milanovic-Litre a réalisé le premier touché du match, par la course, pour donner les devants 10-6 au Rouge et Noir.

Le Rouge et Noir a porté la marque à 17-13 sur un jeu de 10 verges, se terminant par Tyrrell Pigrome marquant un touché d'une verge.

Les Tiger-Cats ont repris une avance qu'ils ne voulaient pas lâcher, lorsque Powell a rejoint White sur une passe de touché de 20 verges, avec 2 : 58 à jouer.

C'était une première demie plutôt tranquille, avec seulement trois bottés de trois points inscrits.

Marc Liegghio a donné trois points aux Tiger-Cats avec un botté de transformation de 32 verges. Le Rouge et Noir a répliqué pour égaliser le match, grâce à une transformation de 19 verges.

Avec les informations de La Presse canadienne