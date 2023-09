Bilan de saison peu reluisant pour des producteurs agricoles de la Matanie

Des producteurs agricoles de la Matanie dressent le bilan d'une saison difficile en raison des conditions climatiques.

Les pluies abondantes de l'été ont durement affecté les producteurs de céréales et de foin, ainsi que les producteurs bovins, qui en ont besoin pour nourrir leur bétail.

Cet été, on a eu une année de foin exceptionnelle […] mais le problème qu’on a eu c’est qu’il pleuvait tout le temps et on ne pouvait pas le ramasser , explique Isabelle Béchard, propriétaire des Biquettes de la coulée, à Saint-Luc-de-Matane.

La productrice de savons artisanaux, rencontrée samedi au marché public de la Matanie, n'a donc pas pu récolter autant de foin que souhaité pour nourrir ses chèvres.

Le foin qu’on n'a pas été capable de faucher, parce qu’il pleuvait tout le temps, il a vieilli et à un moment donné, il n’a plus de valeur nutritive. Alors il faut que je compense avec de la moulée, puis la moulée, ça coûte cher , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Ses savons sont faits à base de lait de chèvre, nourrie par du foin et de la moulée. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Qui plus est, le climat humide a rendu plus ardue sa production de bombes de bain au lait de chèvre, savons qui se dissolvent dans l’eau chaude. Elles devenaient effervescentes toutes seules juste avec l’humidité ambiante , raconte Mme Béchard.

Elle estime d'ailleurs que la météo brumeuse de l'été à Matane a fait baisser l’achalandage des touristes à sa boutique située dans les terres.

Vendre de la viande locale en pleine inflation

Martin Gauthier, copropriétaire de la Ferme des érables et cousins, située à Saint-Luc-de-Matane, a lui aussi observé une abondance de foin. Mais comme ce fût le cas pour les autres producteurs, les grandes quantités de pluie ont compliqué sa récolte.

C'est une tout autre histoire pour l'orge. Il en a récolté trois fois moins que l'an passé. Ça a été une catastrophe , admet-il. Les mauvaises herbes ont eu amplement d’eau pour pousser et ont pris le dessus sur la céréale , précise le producteur.

Ouvrir en mode plein écran Martin Gauthier est copropriétaire de la Ferme des érables et cousins à Saint-Luc-de-Matane. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Lui qui a l’habitude de vendre le tiers, voire la moitié de sa récolte d’orge, n’en vendra pas cette année. C’est sûr que c’est de sous de moins pour nous autres, mais quand même, nos animaux ne pâtiront pas de faim , dit-il, puisqu’il peut compenser avec d’autres céréales.

Cependant, il constate une baisse des ventes de viande, qu'il attribue à l'inflation. L’achalandage diminue, les gens commandent moins. Je ne veux pas être négatif, mais on dirait que les gens commencent à être essoufflés , croit Martin Gauthier.

En dépit du prix, il tient à rappeler aux consommateurs que les viandes des producteurs locaux sont souvent de meilleure qualité, ce qui représente, selon lui, un avantage. Continuez de nous encourager, car on a besoin de beaucoup d’encouragements! , lance le producteur en riant.

Ouvrir en mode plein écran Martin Gauthier dit avoir vendu moins de viande qu'espéré cette année. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Au niveau des récoltes, il y a certains marchands parfois qui nous disent : "on va vous confirmer mardi ou mercredi si on peut venir, si on a assez de fruits et légumes pour venir au marché" explique Kim Bergeron, conseillère en communications et aux affaires publiques à la MRC de la Matanie.