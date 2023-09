Des membres de la communauté sikhe de Surrey en Colombie-Britannique s’apprêtent à voter, dimanche, à l’occasion d’une série de référendums auprès de la diaspora sur la création d’un État du Khalistan. L’initiative, en marge du sommet du G20 qui se déroule à New Dehli, suscite intérêt et questions.

Le groupe derrière le vote, Sikhs for Justice, mobilise la diaspora sikhe dans une série de scrutins à travers le monde.

Depuis 2021, des votes ont entre autres eu lieu à Londres, Melbourne, Rome et Genève. Au Canada, des milliers de gens se sont déjà déplacés à Brampton et Mississauga, en Ontario. Au terme de ces consultations, l’objectif est de tenir un référendum dans le Pendjab en 2025.

La dernière consultation en date, prévue dimanche, se déroule sous haute surveillance. Plus tôt cette semaine, la commission scolaire de Surrey a annoncé l’annulation du scrutin, qui devait se tenir dans une école secondaire, en raison d’une campagne publicitaire dans laquelle on pouvait voir une arme AK-47 accompagnée de la photo de l’école en question.

Publicité

Les organisateurs ont rapidement déplacé le scrutin au temple Guru Nanak de Surrey. Signe de la mobilisation des dizaines de militants en faveur du Khalistan on défilé vendredi à l’extérieur du Consulat général de l’Inde à Vancouver, sous présence policière.

Aucune valeur légale

Si les organisateurs de l’événement qualifient le plébiscite de référendum, le scrutin n’a aucune valeur légale. Selon Sikhs for Justice, l’objectif est plutôt de faire pression afin de forcer la tenue d’un référendum - contraignant celui-là - dans le Pendjab.

Une fois le scrutin complété, nous allons défendre notre cause devant les Nations unies pour qu’elles fassent pression afin que l’Inde tienne un référendum de la même façon que les Écossais au Royaume-Uni , explique Gurpatwant Singh Pannun, avocat et porte-parole de l’organisation.

Un scénario impossible, juge toutefois le politologue Serge Granger, de l’Université de Sherbrooke. Le gouvernement indien va refuser. C’est écrit dans la constitution : l’Inde est indivisible.

Vous ne tenez pas un référendum au sein de la diaspora pour établir un pays , renchérit Shinder Purewal, professeur de science politique à l’Université Kwantlen. Dans l’histoire de l’humanité, ça ne s’est jamais produit et ça ne se produira jamais.

Publicité

Les participants n’auront d’ailleurs pas à être nés en Inde pour prendre part au scrutin. Selon les organisateurs, ils devront simplement montrer leur carte d’identité pour prouver qu’ils ont 18 ans ou plus et qu’ils sont d’origine sikhe.

Selon les estimations de Sikhs for Justice, plus d’un million de personnes se sont exprimées lors des votes précédents. Les résultats, qui seront comptabilisés par une commission indépendante, ne seront toutefois pas connus avant la fin de l’exercice dans toutes les villes prévues.

Un groupe controversé

Selon le dernier recensement, 771 790 sikhs résident au Canada, ce qui en fait la plus grande diaspora sikhe à l'extérieur de l'Inde.

Depuis longtemps, l'Inde accuse le Canada d'abriter des extrémistes, alors qu'Ottawa a toujours soutenu que la liberté d'expression signifie que les groupes peuvent exprimer des opinions politiques s'ils ne recourent pas à la violence.

Le groupe Sikhs for Justice, basé à New York, est d'ailleurs banni en Inde. Son porte-parole, Gurpatwant Singh Pannun, y a été désigné terroriste en raison de ses efforts pour faire la promotion de la sécession du Pendjab.

Des accusations que le militant rejette : C’est de façon inhérente, une initiative démocratique, pacifique et non violente. Nous faisons la promotion de l’urne pour militer afin de faire respecter notre droit à l’autodétermination.

Ouvrir en mode plein écran Des militants pour la création du Khalistan mettent le feu à un drapeau de l'Inde lors d'une manifestation devant le Consulat général de l'Inde à Vancouver le vendredi 8 septembre. Photo : Ben Nelms/CBC

Rien ne suggère qu’ils sont une organisation terroriste, comme l’affirme le gouvernement indien , juge pour sa part Balpreet Singh, avocat pour la World Sikh Organization. Leurs messages sont provocateurs et controversés, mais je ne pense pas qu’ils ont fait quoi que ce soit d’illégal.

Dans la foulée du meurtre du militant et directeur du temple Guru Nanak de Surrey Hardeep Singh Nijjar, en juin dernier, Sikhs for Justice a accusé les autorités indiennes d’être responsable, des allégations qui n’ont pas été prouvées.

L’organisation a encouragé plusieurs manifestations dans des consulats indiens à travers le monde, offrant des récompenses pour obtenir les adresses personnelles de diplomates.

Un rêve de longue date

Les origines du mouvement pour la création du Khalistan remontent à la proclamation de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, le 15 août 1947, quand le Pendjab a été divisé entre les deux pays.

Le projet d’un Khalistan indépendant a beaucoup fait parler de lui dans les années 1980, et semble regagner en popularité ces dernières années.

Il y a la question du timing, avec le G20 qui se réunit en Inde en ce moment , explique Serge Granger. D’autre part, il y a de plus en plus de minorités qui s’opposent de façon plus directe au gouvernement de Narendra Modi qu’on accuse de gouverner pour la majorité hindoue au détriment des autres.

Ouvrir en mode plein écran Le territoire du Pendjab a été divisé entre le Pakistan et l'Inde lors de l'indépendance de ces pays en 1947. Photo : Radio-Canada

Selon la World Sikh Organization, la série de référendums tenus en ce moment démontre que le rêve n’est pas mort. Selon nos estimations, environ 100 000 se sont déjà présentées, au Canada, afin d’exprimer leur opinion sur le Khalistan , estime Balpreet Singh. Ça démontre clairement que les sikhs veulent parler de cet enjeu.