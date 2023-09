Le développement de l’intelligence artificielle et l’apparition d’outils accessibles à tous en ligne, comme ChatGPT, ont provoqué une grande réflexion dans les écoles néo-brunswickoises.

C’est la première fois qu’une rentrée scolaire s’effectue avec ces outils. Pas question de jouer à l’autruche , dit Mireille Fontaine Vautour, la sous-ministre adjointe de l’Éducation au Nouveau-Brunswick.

Si nous, les adultes, savons que c'est là, c'est sûr que les élèves savent que c'est là! Donc, essayons de l'apprivoiser a-t-elle dit en entrevue à l’émission Michel le samedi.

Il n'a pas eu de lignes directrices [émises par le ministère de l'Éducation] en tant que telles [...] N'essayons pas de bannir ces outils-là parce que c'est une guerre perdue d'avance.

Si ce nouvel outil pose certains défis, ce n’est toutefois pas la première fois que de nouvelles technologies font leur entrée à l’école, rappelle-t-elle. On peut notamment penser aux dictionnaires électroniques ou aux calculatrices.

Soyons conscients que c'est là, soyons conscients qu'on n'a pas toutes les réponses, mais explorons, questionnons-nous, travaillons ensemble pour ensuite trouver ce qui va le mieux fonctionner , a déclaré l'ancienne directrice de l’École Les Éclaireurs, à Fredericton.

Mireille Fontaine Vautour est sous-ministre adjointe de l'Éducation au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Une révolution aux limites inconnues

La réaction des éducateurs à l'endroit de l'intelligence artificielle va de la curiosité à la crainte.

Luc Caron, directeur général du District scolaire francophone du Nord-Ouest, prédit pour sa part que cette technologie-là va révolutionner l'éducation. Pour lui, pas question de rester les bras croisés.

On n'aura pas le choix de s'adapter, parce que c'est certain que si on continue à faire la même chose que l'on fait tout de suite, ces technologies-là vont certainement devenir un grand enjeu , a déclaré Luc Caron lors d'une entrevue à La matinale à la fin du mois d'août.

L'intelligence artificielle, comme ChatGPT, est un outil dont les enseignants et les professeurs devront utiliser à leur avantage, selon certains spécialistes. Photo : Nicolas Maeterlinck / Belga / AFP via Getty Images

Mireille Fontaine Vautour explique que le ministère de l’Éducation préfère ne pas imposer de nouvelles règles avant de savoir comment les choses vont se passer les écoles.

On a besoin de comprendre l'étendue de ce que ça peut faire, on a besoin de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, consulter divers experts, consulter les gens sur le terrain , dit-elle.

Dans les universités, on note aussi la nécessité de s’adapter.

Les collègues enseignants [...] qui espèrent qu'on va pouvoir avoir des outils de détection des travaux qui utilisent de l'intelligence artificielle, à mon avis, malheureusement, c'est une lutte qui va être vaine. On ne va pas pouvoir y parvenir , prédit Florent Michelot, professeur au campus de Shippagan de l'Université de Moncton.

Ce professeur en éducation se spécialise notamment en compétences numériques. Il invite les éducateurs à profiter de l’occasion pour évaluer leurs méthodes.

Je ne dis pas que c'est simple , poursuit M. Michelot. On a la chance de pouvoir remettre sur l'établi des pratiques qui sont présentes depuis très, très, très longtemps et que l'intelligence artificielle évidemment vient bousculer.

Des failles à exploiter

Florent Michelot suggère par exemple des exercices entre étudiants.

Préparez-vous des questions pour tester les connaissances des uns et des autres [...] On peut utiliser l'intelligence artificielle pour dire : ChatGPT, propose-moi une question et des réponses possibles concernant tel concept. À moi, en équipe, de déterminer si la question est bien posée, si les réponses proposées sont exactes.

L'arrivée de cette technologie est occasion de développer l'esprit critique, notamment par rapport à la matière enseignée en classe, mais aussi par rapport à l'outil, qui demeure imparfait.

Évidemment, il y a des problèmes éthiques derrière ça. Il faut les adresser. Il ne s'agit pas non plus de regarder tout de façon sombre.

Mireille Fontaine Vautour abonde dans le même sens.

Qu'est-ce qui est éthique? Qu'est-ce qui constitue du plagiat? Qu'est-ce qui constitue un moyen d'améliorer les textes qu'on produit? , s'interroge-t-elle.

Surtout, il faudra accompagner les élèves pour éviter que le tout dérape et que les écoles arrivent encore à former des citoyens capables d'écrire, réfléchir et faire preuve de discernement, ajoute la sous-ministre.

D’après le reportage de Jimena Vergara et avec les renseignements des émissions Michel le samedi et La matinale