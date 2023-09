Lier étudiants internationaux et crise du logement, un jeu dangereux, dit Marc Miller

Une crise du logement sévit un peu partout au pays. Or, suggérer que les étudiants internationaux font partie du problème est une pente glissante qui pourrait mener à leur « stigmatisation », selon le ministre de l'immigration, Marc Miller.

Celui-ci a fait ces commentaires à la radio de la CBC la semaine dernière. Il réagissait à une déclaration du ministre du Logement, faite il y a trois semaines. Sean Fraser avait alors émis l'idée de plafonner le nombre d'étudiants étrangers accueillis par le Canada afin de minimiser la crise du logement.

En entrevue à la radio, M. Miller a précisé que le Canada est en passe d'accueillir environ 900 000 étudiants étrangers cette année. En 2011, ce chiffre s'élevait à un peu moins de 240 000.

M. Miller ajoute sa voix à celle de certains activistes qui ont dénoncé les propos de M. Fraser. Je m'inquiète de la stigmatisation des personnes issues de la diversité qui viennent dans ce pays pour l'améliorer, y compris les étudiants étrangers.

Selon M. Miller, les étudiants étrangers injectent chaque année 20 à 30 milliards de dollars dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur sous forme de frais de scolarité et d'autres frais, et leur contribution est importante pour l'économie .

M. Miller a ajouté que les préoccupations des Canadiens concernant le nombre d'étudiants étrangers allaient au-delà du logement et qu'elles concernaient la confiance du public dans l'intégrité du système d'immigration lui-même.

De leur côté, les défenseurs des étudiants internationaux et des immigrants craignent que l'idée d'un plafond d'admission ne conduise à cibler injustement les communautés vulnérables.

Pas à l’origine du problème

Même si ce n'est pas ce que [M. Fraser] a voulu dire, à la College Student Alliance, nous avons tout de suite compris que c'est ainsi que les gens [interpréteraient la déclaration] et que cela leur donnerait l'occasion de stigmatiser cette population déjà à risque , a déclaré Azi Afousi, président de la College Student Alliance.

M. Afousi, dont l'organisation représente 50 000 étudiants de l'Ontario, insiste sur le fait que les étudiants étrangers ne sont pas à l'origine de la crise du logement.

La crise n'a pas commencé avec eux. C'est une question de continuité. Il s'agit de planification. Il ne s'agit pas d'un problème isolé , a-t-il déclaré.

Selon lui, les établissements d'enseignement postsecondaire du Canada ne seraient pas en mesure d'offrir les programmes qu'ils proposent aux étudiants canadiens s'ils ne pouvaient pas percevoir les frais élevés que les étudiants étrangers paient pour étudier ici.

Wasiimah Joomun, directrice exécutive de l'Alliance canadienne des associations étudiantes, a déclaré qu' il n'y a pas de données réelles qui montrent que les étudiants étrangers sont à l'origine de ce problème .

Si nous sommes en mesure d'obtenir des données indiquant que tel nombre d'étudiants étrangers occupe tel nombre de logements, et que c'est la raison pour laquelle nous devons en réduire le nombre, nous serons heureux d’étudier la question , a-t-elle ajouté.

Syed Hussan, directeur exécutif de Migrant Students United, a déclaré qu'il n'y avait absolument aucun lien entre la migration et le logement .

Nous le savons , a déclaré M. Hussan, dont l'organisation représente environ 30 000 étudiants actuels et anciens, parce qu'en 2020, le Canada a fermé ses frontières. Il n'y a donc pas eu de nouveaux arrivants dans le pays et pourtant les prix des logements ont augmenté .

Lorsque vous créez un argument simpliste, comme l'offre et la demande, [...] pour dire "plus de gens arrivent, il n'y a pas assez de logements et c'est ça le problème", vous oubliez le rôle que jouent les investisseurs, les profiteurs, en plus du fait qu'il n'y a aucune limite à l'augmentation des prix des loyers dans la plupart des régions du pays.

Pas nouveau

La Migrant Students United fait partie du Migrants Rights Network, qui défend les intérêts des travailleurs étrangers temporaires employés dans les exploitations agricoles, dans le secteur de la pêche et en tant qu'aides-soignants et travailleurs de la santé.

Selon M. Hussan, accuser les immigrants et les migrants d'être responsables de différentes situations - des salaires trop bas, ou l’engorgement dans le système de santé, ou le logement - n’est pas un phénomène nouveau.

Lorsque les salaires sont bas, les gens accusent les travailleurs étrangers. [...] C'est la même chose : les étudiants étrangers sont en fait des travailleurs migrants , a-t-il déclaré.

Selon M. Hussan, la plupart des étudiants étrangers acceptent des emplois faiblement rémunérés dans les secteurs des services, de la construction ou des soins de santé pour les aider à payer leurs études.

Gauri Sreenivasan, codirectrice exécutive du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), a déclaré que les étudiants étrangers sont déjà confrontés au racisme lorsqu'ils tentent de trouver un logement.

Le CCR craint que le jeu des reproches ne fasse qu'exposer ces populations à davantage de préjudices et qu'il ne permette à ceux qui ont le pouvoir dans cette situation, y compris les acteurs industriels et financiers, de s'en tirer à bon compte , a-t-elle déclaré.

Construire plus

Damanpreet Singh, commissaire aux étudiants internationaux pour la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, a déclaré qu'en dépit de la déclaration très honteuse de M. Fraser, il ne pense pas que les étudiants internationaux seront effrayés.

Le Canada est flexible et accueillant , a-t-il déclaré, ajoutant que les gouvernements doivent financer la construction de davantage de logements spécialement conçus pour les étudiants. Entre temps, les gouvernements devraient aider les étudiants internationaux à payer leur loyer.

Mme Joomun a déclaré s'être entretenue avec la direction d’un certain nombre d'universités qui ont indiqué qu'elles disposaient de l'espace nécessaire pour construire davantage de résidences étudiantes, mais qu'elles n'avaient pas les moyens de le faire.

Les défenseurs des étudiants affirment que le fait de fournir aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur des fonds pour la construction de logements permettrait aux universités d'attirer les étudiants canadiens et étrangers sur les campus, où les logements sont moins chers et plus simples à construire.

Lorsque l'on construit des logements pour étudiants, il n'est pas nécessaire de les doter des mêmes équipements qu'un appartement de luxe , a déclaré M. Afousi.

Incitations perverses

M. Miller a souligné que les étudiants étrangers et les immigrants ne sont pas plus responsables de la pénurie de logements qu'ils ne le sont de la hausse des taux d'intérêt.

Cependant, celui-ci s’inquiète de l’augmentation exponentielle du nombre d’étudiants internationaux. Selon lui, le fait que les étudiants internationaux paient des frais de scolarité trois à quatre fois plus élevés que ceux des étudiants nationaux crée des incitations perverses pour les universités, qui consacrent beaucoup de ressources pour les attirer au Canada.

Une partie de ce problème peut être résolue, selon lui, en discutant avec les provinces du sous-financement systémique de l'enseignement supérieur qui a conduit les établissements à compter sur des frais de scolarité plus élevés de la part des étudiants étrangers.

Avec les informations de CBC News