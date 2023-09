Les Marocains de l’Abitibi-Témiscamingue sous le choc après le séisme

Des membres de la diaspora marocaine en Abitibi-Témiscamingue sont ébranlés par le séisme qui a durement frappé leur pays d'origine.

Une violente secousse été enregistrée dans le sud-ouest de la ville de Marrakech dans la nuit de vendredi à samedi faisant plus de 1000 morts et plus de 1200 blessés selon un bilan provisoire.

Mohammed Allam qui habite à Val-d'Or depuis 13 ans a été choqué d'apprendre la nouvelle alors qu'il était dans son lieu de travail.

J'étais bouche bée, on ne s'attend pas à ça. J'ai tout de suite regardé les réseaux sociaux[...] Et quand on regarde vraiment bien, ça fait vraiment mal.

Même si sa famille qui est au Maroc est en sécurité, il suit l'évolution de la situation d'heure en heure.

La première des choses que tu fais c'est d'appeler la famille et les amis. Une chance que ma famille reste à Kenitra, une ville un petit peu loin mais ils ont ressenti la secousse. Mais ce qui est triste vraiment c'est dans le sud du Maroc. Ce n'est pas facile de vivre ça, c'est vraiment inquiétant surtout qu'on est loin , a-t-il dit.

Les nouvelles qui proviennent du Maroc attristent également Bouabila Abdelwahid qui habite aussi à Val-d'Or.

Il s'inquiète pour la suite des choses, même si ses proches au Maroc sont sains et saufs.

Je n'arrête pas d'appeler la famille et les amis [...] C'est vraiment triste, c'est affreux ce qui est arrivé. J'espère que le bilan ne va pas s'alourdir davantage. Tout le monde est en panique , a-t-il expliqué.

Il affirme que les membres de la diaspora dans la région sont prêts à venir en aide à leurs compatriotes.