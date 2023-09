Une collection d’œuvres d’art en vente aux enchères à l’Université de Regina

Plus de 300 œuvres d’art qui appartiennent à une collection rare ont été mises en vente aux enchères en ligne par l’Université de Regina. Cette collection appartenait au couple réginois Jacqui et Morris Shumiatcher.

Ces œuvres d’art sont disponibles sur le site internet de l’organisme Saskatchewan Network for Art Collecting et ont été créées par des artistes canadiens et internationaux, ainsi que par des artistes saskatchewanais comme Robert Newton Hurley, Clara Samuels, Elizabeth Sajtos, Jeff Nye, John Peet, Jeannie Mah, Gerri Ann Siwek, Maria Gakovic, Lorne Beug, Luther Pokrant, Antoinette Herivel, Sharon Eisbrenner et Michael Bromley.

Avant sa mort en 2021, Jacqui Shumiatcher a fait don de 1000 œuvres d’art de sa collection à l’établissement postsecondaire.

Aussi, une centaine de ces objets sont présentés au public du vendredi au samedi dans le bâtiment University Building qui se trouve au centre-ville.

La conservatrice chargée de cette collection, Alex King, indique que cette vente aux enchères est un événement rare.

C’est un cas qui n’arrive pas souvent et ça n’arrivera presque plus jamais encore , affirme-t-elle. C’est un cas exceptionnel.

Alex King ajoute que l’argent récolté à partir de cette vente aux enchères sera utilisé pour financer d’importants projets pour remplir le mandat de l’université.

Robin Schlaht est le responsable de la vente aux enchères en ligne et de la présentation des objets d’art à Regina.

Il indique que Jacqui et Morris Shumiatcher ont amassé ces œuvres d’art pendant plus de 60 ans.

Plusieurs offres allant de 10 $ à plus de 3000 $ ont été placées sur les œuvres d’art dans cette vente aux enchères qui se terminera le 24 septembre prochain.

Avec les informations de Shlok Talati