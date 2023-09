L’Estrie ébranlée par le séisme au Maroc

Le séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc la nuit dernière ébranle la communauté marocaine de Sherbrooke.

La Sherbrookoise Geneviève Lussier se trouve dans la région de Marrakech où elle prend des vacances. Quelques heures à peine après son arrivée à Marrakech, le cours de son périple a été bouleversé.

Ouvrir en mode plein écran La Sherbrookoise, Geneviève Lussier, passait ses vacances au Maroc au moment du séisme. Photo : Autre banques d'images / Geneviève Lussier

À 23 heures, ça s'est mis à trembler. Il y avait plein de particules qui tombaient sur nos têtes. On est sorti et on s'est retrouvés dans la cour intérieure, il y avait de la poussière partout, tellement qu'on a sorti des masques , raconte Geneviève Lussier.

C'est vraiment particulier de vivre ça de l'intérieur. Une magnitude de cette ampleur-là, c'est épeurant.

Le coeur de la ville de Marrakech a été lourdement endommagé par le séisme qui a fait plus de 1000 victimes. Geneviève Lussier affirme que la panique s'est momentanément emparée de la population. Il y avait des gens qui courraient, qui criaient dans les rues , raconte-t-elle.

La Sherbrookoise explique que le calme est rapidement revenu dans la ville marocaine, au lendemain des événements.

Les gens nettoient, les Marocains sont résilients. La vie reprend son cours. Il y a un Marocain qui m'a dit aujourd'hui : c'est la nature, on n'y peut rien. On se retrousse les manches et on va de l'avant , explique-t-elle.

Elle entend néanmoins poursuivre son voyage au Maroc en se rendant dans le désert où les risques associés à une réplique du tremblement de terre pourraient être plus faibles, à son avis. Avec rien au-dessus de ma tête, j'ai l'impression que je serai plus en sécurité , lance-t-elle.

Retrouver des proches sur le terrain

Même si elle est originaire de Casablanca, dans le nord du pays, la Sherbrookoise originaire du Maroc, Malika Bajjaje a vécu des heures d'angoisse la nuit dernière.

Tout le monde a passé la nuit à l'extérieur et moi je les ai accompagnés de loin. Parfois, on se sent impuissant.

On n'est pas là et moi ma mère, elle a 88 ans et elle habitait au 3e étage. Ils l'ont descendu, accompagné de mon frère, de mes sœurs et là j'étais avec eux par solidarité aussi, par inquiétude , décrit Malika Bajjaje.

