Alstom a besoin de travailleurs à La Pocatière, mais où les loger?

C'est jour de recrutement ce samedi à l'usine d'Alstom de La Pocatière. Plusieurs employés arborant un chandail qui les identifie clairement font la visite des lieux à des membres de leur famille et des amis. Si pour eux l'intérêt réside à décrire ce qu'ils font au quotidien, pour la direction, le but est d'attirer en ses rangs des travailleurs qui n'avaient jamais pensé fabriquer des tramways ou des trains.

On est très fiers de montrer aux gens ce que l'ont fait , raconte Kevin Coulombe, debout devant une flopée de machines de toutes sortes qui peuvent fabriquer à peu près n'importe quelle pièce allant sur un train.

L'ambiance est bonne actuellement dans l'usine, selon le travailleur. Il faut dire que les contrats ne manquent pas, à tel point que pour une des rares fois depuis longtemps, la direction peut assurer du travail pour les sept prochaines années. Dans ce secteur, c'est plutôt rare.

Car l'incertitude a souvent été la norme à l'usine du temps de Bombardier. Récemment encore, à l'hiver 2022, il n'y avait que 150 employés dans l'usine. Aujourd'hui, ils sont 435, mais il y a du travail pour 500 personnes.

Famille et amis des travailleurs ont participé à la visite de l'usine samedi. Photo : Radio-Canada / Michel-Félix Tremblay

Un beau problème pour le directeur général d'Alstom à La Pocatière, Jean-François Arnaud, débarqué il y a à peine un an après des années passées au siège social de l'entreprise dans la région parisienne. On est un site en pleine croissance et on a des perspectives d'activités avec des contrats sécurisés jusqu'en 2030 , raconte-t-il.

Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'usines dans le ferroviaire qui sont capables de montrer un plan de charge jusqu'à l'horizon de 2030.

Une situation due en partie, mais pas seulement, à l'assemblage du tramway de Québec qui devrait commencer autour de 2025, à moins d'un report.

Jean-François Arnaud, directeur général d'Alstom à La Pocatière Photo : Radio-Canada

La Pocatière aura la part du lion , déclare Jean-François Arnaud, faisant une référence à peine voilée à la sortie du Syndicat des employés d'Alstom de La Pocatière qui s'inquiétait ce printemps que seule la dernière partie de la construction du tramway, soit l'assemblage, serait effectuée à La Pocatière. Cela représente 20 % du contrat selon le syndicat, plutôt 25 % selon la direction et le gouvernement.

Il y a eu une sorte de psychodrame autour de cela , rétorque le directeur général d'Alstom qui ne blâme pas le syndicat et parle plutôt de difficulté à se comprendre .

Le syndicat avait en tête des technologies qui correspondent à une autre catégorie de tramway, mais pour celui de Québec, la majeure partie de l'activité, c'est l'assemblage , explique M. Arnaud.

La mise en service du tramway de Québec est prévue en 2029. Photo : Radio-Canada

Six mois après l'annonce, le président du syndicat, Marco Lévesque, maintient que l'usine aurait dû obtenir davantage du contrat de 1,3 milliard de dollars.

Depuis, une nouvelle crainte s'est ajoutée. On est inquiets de ce qui se passe à Québec actuellement, on commence à remettre en question le projet , se désole Marco Lévesque.

Mais le boulot ne manquera pas d'ici là. Les visiteurs ont pu apprécier les nouvelles voitures du SkyTrain de Vancouver, présentée à la fin du parcours et objet de fierté pour les travailleurs. Malheureusement, directive du client, personne y compris l'auteur de ces lignes n'a pu les prendre en image.

Mais où loger les nouveaux travailleurs ?

La Pocatière, à l'instar de plusieurs villes du Québec, grandes ou petites, connait une rareté de logements. Parlez-en à Adama Kamagate, lui aussi bien en vue dans l'usine avec son chandail rouge. En poste depuis deux mois à peine, il se dit plutôt insatisfait du logement qu'il a déniché de peine et de misère. Ça, c'est vraiment la chose la plus compliquée , raconte le père de famille originaire de la Côte-d'Ivoire, mais arrivé au pays il y a 10 ans.

L'année prochaine, on va chercher un autre appartement , promet-il. Selon lui, le gouvernement devrait construire des logements au lieu d'attendre des promoteurs frileux en raison des taux d'intérêt et du prix des matériaux. Ça se fait ailleurs dans le monde .

Les logements disponibles se font rares à La Pocatière. Photo : Radio-Canada

Que fera-t-il s'il ne trouve rien de convenable pour sa petite famille l'an prochain? Moi, je suis un homme de famille, si je ne trouve rien qui convient à ma femme et ma fille, ça va m'amener à réfléchir.

Lire ici : quitter son nouveau milieu de vie et son travail qu'il aime pour Québec, par exemple.

Selon le maire Vincent Bérubé, si tous les projets immobiliers sur la table actuellement se concrétisent, de 125 à 150 familles supplémentaires pourraient s'établir à La Pocatière. Si tout se passe bien , nuance Vincent Bérubé, qui cite tout de même trois projets qui sont en cours de construction.