Le coureur, Martin Dubeau, sillonne le Parc de la Gorge de Coaticook à la course et à la marche, samedi. Il effectue ce défi durant 15 à 17 heures. Sa motivation: soutenir le Club des petits déjeuners et Centraide.

Ça fait déjà des années que je parraine la cause [du Club] des petits déjeuners, raconte Martin Dubeau. Aujourd’hui en 2023, c’est quand même incroyable qu’on ait besoin de faire ça, mais il le faut. Samedi, il parcourra le sentier de la montagne.

Il y a des jeunes qui malheureusement, aujourd’hui, n’ont pas ce qu’il faut pour démarrer une bonne journée, donc déjeuner. Alors on ramasse des fonds pour ça.

Par la même occasion, il s'agit d'une préparation pour le Bromont Ultra, une course de 160 km en montagne.

Au total, le coureur espère parcourir jusqu'à 70 km à Coaticook. Même si c'est une course de préparation, on en profite pour faire différents tests d'équipement et de nourriture.

Le Bromont Ultra se déroule entre le 6 et le 8 octobre. Voilà presque 4 mois que le coureur se prépare à cette course. C'est quand même un long processus avant d'en arriver là.

Le défi de Martin Dubeau à Coaticook doit se faire de 5 h à 22 h. Il invite les coureurs et les marcheurs qui le désirent à se joindre à lui.